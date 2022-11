L’Orchestre philharmonique de New York était autrefois entièrement masculin. Maintenant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes.

Pourtant, de nombreux artistes ont salué la nouvelle prévalence des femmes dans la Philharmonie comme un développement significatif. Les orchestres symphoniques ont longtemps été considérés comme la domination des hommes. Et le roulement est généralement extrêmement lent dans des ensembles de premier plan comme le Philharmonic, dont les musiciens sont titulaires et peuvent rester en poste pendant de nombreuses années. Un changement démographique significatif peut prendre des décennies.

“C’est plus une famille maintenant”, a déclaré Sherry Sylar, hautbois solo associée, qui a rejoint l’orchestre en 1984. “Il y a des mamans et des papas.”

Pendant une grande partie de son histoire, le Philharmonic, le plus ancien orchestre symphonique des États-Unis, a été fermé aux femmes. Au moment de sa fondation en 1842, les femmes n’étaient pas seulement découragées de poursuivre une carrière dans la musique – il était rare qu’elles assistent à des concerts en soirée à moins d’être avec des hommes. (Dans “Philharmonic: A History of New York’s Orchestra”, Howard Shanet a écrit qu’au 19ème siècle, les répétitions publiques de l’ensemble le vendredi après-midi étaient populaires auprès des “dames non accompagnées qui pouvaient s’aventurer le jour avec plus de bienséance qu’elles ne le pouvaient la nuit. ”)

Ce n’est qu’en 1922 que la Philharmonie engagea sa première membre féminine, Stephanie Goldner, une harpiste de 26 ans originaire de Vienne. Elle est partie en 1932 et l’orchestre est redevenu un bastion entièrement masculin pendant des décennies.

Puis, en 1966, Orin O’Brien, contrebassiste, est embauchée comme première joueuse de la section féminine de l’Orchestre philharmonique. Souvent décrite comme la première femme à devenir membre permanent de l’orchestre, elle était à l’avant-garde d’un groupe pionnier d’artistes féminines qui a ouvert les portes à d’autres femmes. L’évolution de l’orchestre vers les auditions à l’aveugle dans les années 1970 était considérée comme rendant le processus plus équitable. En 1992, il y avait 29 femmes dans l’orchestre.

Même si la représentation augmentait, cependant, les musiciennes étaient souvent victimes de discrimination. Le sexisme était répandu dans l’industrie (le maestro Zubin Mehta, qui affirmait en 1970 qu’il ne pensait toujours pas que les femmes devraient être dans les orchestres parce qu’elles “deviennent des hommes”, a été nommé directeur musical de l’orchestre six ans plus tard). Moins de femmes ont obtenu les postes principaux les mieux rémunérés, et certaines d’entre elles ont constaté qu’elles gagnaient beaucoup moins que leurs homologues masculins. En 2019, le Boston Symphony a réglé un procès dans lequel la flûtiste principale de l’orchestre a déclaré qu’elle était moins payée qu’un collègue masculin, le hautboïste principal.