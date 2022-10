L’orchestre a reçu 1 million de livres sterling d’argent public a refusé de jouer l’hymne britannique après la mort de la reine “car il symbolise l’Empire britannique raciste”

Un orchestre a remis 1 million de livres sterling d’argent public a refusé de jouer l’hymne national après la mort de la reine car ils prétendent qu’il symbolise l’Empire britannique “raciste”.

Le Chineké ! L’orchestre s’est produit au Festival de Lucerne en Suisse pendant la période de deuil, mais le fondateur et directeur artistique Chi-chi Nwanoku a interdit de jouer God Save The King.

Le fondateur et directeur artistique Chi-chi Nwanoku a interdit la lecture de God Save The King Crédit : Eric Richmond

Mme Nwanoku, qui a accepté les honneurs, y compris un CBE, a écrit dans un e-mail: “The Chineke!” L’orchestre regorge de musiciens qui ne viennent pas du Royaume-Uni et dont beaucoup sont le résultat direct de l’esclavage de leurs ancêtres.

“Nous ne jouerons pas l’hymne national à Lucerne.”

Cette décision a été largement critiquée par des députés et des personnalités musicales, Julian Knight, député conservateur et président de la commission restreinte du numérique, de la culture, des médias et des sports, déclarant: “C’est une opinion bizarre qui semble encore plus bizarre venant de quelqu’un qui a un sac plein d’honneurs.”

Dans un autre e-mail, Mme Nwanoku a déclaré: «Je serais extrêmement mal à l’aise de l’imposer à des personnes qui a) ne sont pas britanniques et b) qui ne sont pas nationalistes et c) la liste est longue.

“Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas tristes que la reine soit décédée.”

Mme Nwanoku, née à Londres, est une contrebassiste acclamée d’origine irlandaise et nigériane.

Elle est l’une des personnalités les plus en vue de la scène musicale classique britannique.

L’orchestre a reçu plus d’un million de livres sterling de l’Arts Council England, qui comprend de l’argent de la loterie nationale.