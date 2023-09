Lorcana, le jeu de cartes de Disney, dévoile son deuxième set

Lorcana a a dévoilé son nouvel ensemble : L’avènement des Floodborn. C’est f manger personnages à la fois classique et nouveau Disney franchises, réparties sur 200 cartes . Personnages de films comme Le livre de la jungle, Blanche Neige et les Sept Nains, Le grand détective des souris, Pinocchio, Zootopieet Raya et le dernier dragon feront leurs premières apparitions dans cet ensemble.

La GoPro Hero 12 passe à la verticale : pratique avec la dernière caméra d’action de GoPro

Image : Ravensburger

En plus des nouvelles cartes, Lorcana participera également à la célébration du 100e anniversaire de Disney. Disney Lorcana : Édition Disney100 contiendra six cartes avec des illustrations alternatives dessinées par des animateurs Disney des Walt Disney Animation Studios. Selon le communiqué de presse, « E chaque carte comporte un Disney100 un design de cadre, une finition en feuille holographique satinée et une copie de la signature de l’animateur bien en vue. Ceux-ci seront disponibles à l’achat en décembre. Le deuxième set comprendra également deux decks de démarrage dans deux nouvelles combinaisons : Ambre/Saphir et Améthyste/Acier.

Avec cette annonce vient une exploration élargie de la tradition derrière Lorcana. Le deuxième ensemble explique qu’il y a eu un « mystérieux flot d’encre » qui a transformé les personnages de Disney en « lueurs inondées » qui apparaissent dans le jeu de cartes. Le déluge a provoqué un chaos de couleurs d’encre et, à mesure que le déluge s’est éloigné du Grand Illuminaire, les traditions et les artefacts ont été perdus.

Disney Lorcana : L’avènement des Floodborn sortira d’abord dans les magasins de jeux locaux le 17 novembre, suivi par les détaillants du marché de masse le 1er décembre. Les decks de démarrage coûtent 16,99 $ US/21,99 $ CAD ; boosters à 5,99 $ USD/7,99 $ CAD ; et l’Illumineer’s Trove coûtera 49,99 $ US/64,99 $ CAD.

Disney Lorcana : Édition Disney100 va vendre au détail dans les magasins de jeux locaux et dans les magasins de grande distribution sur D 1er décembre pour 49,99 $ US/64,99 $ CAD.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.