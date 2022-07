L’orbiteur chinois de Mars prend une photo de Funky Potato Moon Phobos

Je ne me lasse pas de regarder dans les fosses, canyons et les dunes de Mars, mais il y a aussi des choses amusantes en orbite autour de la planète rouge. La lune martienne Phobos, un célèbre satellite naturel en forme de pomme de terre, a joué samedi le rôle de ballon de fête pour célébrer le deuxième anniversaire du lancement de la mission chinoise Tianwen-1.

CNSA/Observatoires astronomiques nationaux



Mars a deux lunes, Phobos et la plus petite lune Deimos. Phobos – 17 miles (27 kilomètres) de large à son point le plus large – est marqué par des cratères d’impact et des rainures. C’est sur un long et lent voyage vers la destruction grâce aux contraintes d’une orbite si proche de sa planète hôte.

Il faudra cependant des millions d’années avant que Phobos ne rencontre son destin, ce qui lui laissera amplement le temps de poser pour les caméras. Selon le quotidien chinois China Daily“l’équipe d’opération a saisi le moment où l’orbiteur était relativement proche de Phobos et a capturé des images claires du satellite dans son état de ‘pleine lune'”.

La mission Tianwen-1, lancée le 23 juillet 2020, a été un grand succès pour l’Administration spatiale nationale de Chine. L’orbiteur a escorté un atterrisseur et le Rover Zhurong vers Mars, faisant de la Chine le deuxième pays après les États-Unis à exploiter avec succès un rover à la surface de la planète.

L’orbiteur chinois a livré des images surprenantes de ses environs au cours des deux dernières années, notamment des selfies spectaculaires.