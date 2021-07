L’orange, les agrumes ou la couleur vibrante ?

Il y a quelques questions sur la nature qui peuvent toujours nous laisser perplexes, comme ce qui est arrivé en premier, l’œuf ou la poule ? Une autre question qui peut vous laisser perplexe est de savoir si le fruit orange a été nommé pour sa couleur ? Parce que toutes les variétés d’agrumes ne sont pas de couleur orange. Alors qu’est-ce qui est arrivé en premier, le fruit orange ou la couleur orange ?

Certains rapports suggèrent que le fruit a été nommé avant que la couleur ne soit identifiée séparément. La première utilisation enregistrée de l’orange le fruit en anglais remonte au XIVe siècle et a fait sa place dans la langue de l’ancien français « orenge ». Selon le dictionnaire Collins, l’orange vient de l’ancien mot français pour les agrumes, « pomme d’orenge ». Il est en outre mentionné dans Dictionary.com que le mot français pour le fruit provenait du mot arabe nāranj, tiré du persan nārang, qui à son tour provenait du mot sanskrit nāranga se traduisant par «oranger». Le mot sanskrit pour orangers proviendrait d’un mot dravidien signifiant « parfumé ».

Selon un rapport de Mental Floss, l’utilisation du mot orange, en tant que couleur, n’a pas été repérée avant 200 ans, au début du XVIe siècle. On suppose que les anglophones n’avaient pas de nom spécifique pour la couleur jusqu’à ce que le fruit soit largement disponible sur leurs marchés et les incite à le nommer. Avant que l’orange ne devienne une couleur distincte, les linguistes pensaient que les gens appelaient la couleur « jaune-rouge », eolurēad en vieil anglais.

Dans leur livre On Color, David Scott Kastan et Stephen Farthing mentionnent que l’orange semble être le seul mot de couleur de base pour lequel aucun autre mot n’existe en anglais. Les auteurs écrivent que le nom de la couleur est tiré de l’orange agrume. Maintenant, vous pouvez dire qu’il existe un autre mot pour la couleur orange, qui est la mandarine, mais les auteurs disent que cela ne compte pas. Kastan et Farthing écrivent que le nom Tangerine vient également d’un fruit, qui est une variété de l’orange et ce n’est qu’en 1899 que la « mandarine » est apparue sous forme imprimée comme nom d’une couleur. « Il n’y a que de l’orange. Mais il n’y avait pas d’orange, du moins avant l’arrivée des oranges en Europe », mentionne le livre.

Il est assez clair que le fruit orange a donné à la langue anglaise le mot pour décrire la même couleur que nous voyons dans d’autres parties de la nature. Comme Kastan et Farthing le soulignent, « Nun’s Priest’s Tale » de Geoffrey Chaucer, publié dans les années 1390, montre le coq Chanticleer en train de rêver d’un renard menaçant envahissant la basse-cour. La couleur du renard a été décrite comme « entre le jaune et le roseau » dans le livre. Comme Chaucer n’avait pas de mot pour cela, il a dû le mélanger verbalement pour décrire le renard qui était de couleur orange.

Scientifiquement, le fruit orange tire sa teinte vibrante de la bêta-cryptoxanthine antioxydante qui y est présente. Des études ont montré que ce composé a été montré pour aider à conjurer le cancer du poumon.

