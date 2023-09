L’Orange County SC de l’USL vend son 5e joueur à un grand club européen

Orange County SC a conclu un accord avec Feyenoord pour envoyer Korede Osundina chez les champions en titre d’Eredivisie. Osundina, un international américain U19, devient le cinquième joueur d’Orange County à être vendu à une équipe européenne importante.

« Je suis plus que ravi de déménager à Feyenoord et de poursuivre ma carrière aux Pays-Bas », a déclaré Osundina dans un communiqué. « L’OCSC m’a donné l’opportunité de jouer au football professionnel et de me développer, avec une voie claire pour jouer en Europe que je n’aurais pas pu trouver ailleurs. J’ai apprécié chaque instant de mon séjour à Irvine et je tiens à remercier tout le monde pour leur incroyable soutien.

L’avant-centre a marqué quatre buts au cours de la saison 2023

L’attaquant très apprécié a marqué quatre buts en 20 apparitions au total pour l’Orange County SC au cours de la campagne en cours. Toutes ces apparitions ont eu lieu pendant le match du championnat USL. La division est la ligue de deuxième rang aux États-Unis derrière la Major League Soccer.

Orange County et Feyenoord avaient déjà annoncé un partenariat en février. Cet accord, le premier du genre entre une USL et un club européen, se poursuivra à l’avenir. Le transfert d’Osundina du côté néerlandais est le premier transfert entre les équipes depuis l’annonce de l’accord.

« Depuis le début de notre partenariat avec l’OCSC, il est devenu clair pour moi que le club offre une voie claire vers l’Europe pour les talents émergents aux États-Unis », a déclaré Mark Ruijl, directeur général de Feyenoord.

« OCSC dispose d’une très bonne infrastructure technique, d’un environnement hautement compétitif et d’une vision à long terme qui permet à des joueurs comme Korede de passer au niveau supérieur. Avec cette décision, nous pensons que Korede peut franchir les prochaines étapes de sa carrière, et nous sommes ravis de l’aider à Feyenoord.

Kobi Henry a battu le record de transferts en championnat la saison dernière

Osundina, originaire de Naperville, dans l’Illinois, suit des joueurs comme Kobi Henry avec un déménagement massif en Europe. Le défenseur central avait déjà battu le record de transfert du championnat USL en rejoignant le club français de Reims pour 700 000 $. Feyenoord aurait payé environ 215 000 $ au comté d’Orange pour Osundina.

