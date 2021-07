L’orang-outan de Sumatra berçant son nouveau-né fera fondre votre cœur

rLancé en 1931, le zoo de Chester au Royaume-Uni est l’une des captivités fauniques les plus populaires au monde. Les autorités partagent souvent plusieurs vidéos amusantes et adorables d’animaux sur leur compte Instagram. Récemment, le zoo a mis en ligne une vidéo réconfortante d’une mère orang-outan de Sumatra et de son nouveau-né. Le clip dépeint simplement le lien d’amour partagé entre une mère et son enfant. Il mettait en vedette la mère orang-outan berçant doucement son bébé. Le zoo de Chester a partagé que le nom de la maman orang-outan est Emma.

À travers la légende, les autorités du zoo ont informé qu’il ne restait plus que 14 000 singes orangs-outans de Sumatra dans la nature. Ils ont écrit: « Avec seulement 14 000 restants dans la nature, ces singes sont en danger critique d’extinction, ce qui rend l’arrivée de ce petit incroyablement spéciale. » L’incroyable vidéo a été partagée le 7 juillet et a recueilli plus de 25 000 vues. Les gens ont inondé la section des commentaires de la publication avec des commentaires remplis d’amour. La plupart des utilisateurs de la plate-forme de partage de photos et de vidéos étaient impressionnés par la vidéo. « Incroyable momie », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a qualifié la vidéo de « précieuse ». « Ils sont si beaux, maman a l’air si fière », a écrit un troisième.

Certaines personnes avaient hâte de visiter Chester et de rencontrer l’orang-outan nouvellement né. L’un des utilisateurs a remercié le zoo d’en avoir fait un endroit sûr et confortable pour les orangs-outans.

Plus tôt, le zoo avait partagé une vidéo d’une mère renarde et de ses triplés. Le montage de vidéos a capturé plusieurs moments, y compris lorsque les triplés sont sortis pour la première fois de leur tanière. Le clip montrait également les bébés renards jouant à l’extérieur pour la première fois et leur premier grignotage de nourriture solide.

Dans la légende, le zoo de Chester a informé que leurs écologistes britanniques avaient découvert qu’une « fabuleuse famille de renards vivait dans leur zoo ».

La séquence spéciale qui présente des sites rares a reçu plus de 80 000 vues. Si vous n’êtes pas assez chanceux pour visiter le zoo de Chester, alors leur chronologie Instagram fera de votre journée. Le compte Instagram officiel du zoo est inondé de vidéos similaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici