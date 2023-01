L’or s’échange près du plus haut de 8 mois et les analystes s’attendent à ce que sa hausse se poursuive

Les lingots d’or sont exposés chez un marchand de lingots, Baird & Co., à Londres, au Royaume-Uni, le vendredi 14 mars 2008. Graham Barclay | Bloomberg | Getty Images

LONDRES – L’or s’est échangé mardi près d’un plus haut de 8 mois alors que le solide début de 2023 du métal précieux se poursuivait, soutenu par des rendements plus faibles et un dollar plus faible. Or au comptant a atteint 1 881,5 dollars l’once troy lundi, son plus haut niveau depuis le 9 mai, avant de se calmer alors que les responsables de la Réserve fédérale américaine signalaient de nouvelles mesures de politique monétaire agressives pour lutter contre l’inflation. actualités liées à l’investissement L’or a augmenté de 0,07 % pour la dernière fois à 1 872,93 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or ont baissé de 0,03 % à 1 877,30 $. Le rapport sur l’emploi aux États-Unis de vendredi, qui a montré que le marché du travail reste solide malgré les efforts de la Fed pour ralentir la croissance, a envoyé Rendements du Trésor américain et le dollar plus bas, mais a donné un coup de pouce à l’or. “Le métal a également été soutenu par la réouverture en Chine avec des images de marchés de l’or très encombrés voyant la demande pré-lunaire et la PBoC [People’s Bank of China] annonçant avoir acheté 62 tonnes d’or au cours des deux derniers mois de l’année”, a déclaré mardi Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank, dans une note. Hansen a déclaré que l’accent serait mis cette semaine sur l’inflation de l’IPC américain de jeudi et a placé le “prochain obstacle majeur” pour l’or à 1 896 $ l’once. Pendant ce temps, David Neuhauser, fondateur et directeur des investissements chez Livermore Partners, a déclaré mardi à CNBC qu’il s’attend à ce que la récente dynamique de l’or se poursuive alors que les investisseurs déterminent qu’une nouvelle dépréciation de la monnaie est susceptible de se produire au cours des prochaines années. “Je pense qu’en regardant vers l’avenir, vous commencez à regarder autour de vous et à vous demander ‘où est l’endroit le plus sûr pour votre investissement en termes d’actifs ?’ et le seul endroit où aller vraiment comme alternative maintenant est l’or, en sachant que vous n’allez pas voir cet avilissement de vos actifs”, a déclaré Neuhauser à “Squawk Box Europe” de CNBC. “J’aime l’or depuis plusieurs années. En regardant le dollar culminer, il a pris un peu d’ampleur ici au cours des derniers mois, donc je vois que cela continue pendant un certain temps.”

“Vainqueur macroéconomique clair”

L’année dernière – une année difficile pour la plupart des classes d’actifs – l’or a offert une couverture efficace aux investisseurs, selon la société d’investissement en métaux précieux Sprott. Il a qualifié le métal précieux de “gagnant macroéconomique clair en termes relatifs et absolus”. Le lingot a chuté de 0,28 % au cours de l’année par rapport au S&P 500 ‘s glisse de près de 20 % et a fait ses preuves en matière de surperformance par rapport au marché pendant les périodes de ralentissement. Parallèlement à la fuite vers la sécurité facilitée par la flambée de l’inflation et la volatilité des marchés financiers, les prix de l’or ont également été soutenus par les banques centrales achetant le métal précieux à un taux jamais vu depuis 1967selon le FEM.

Avec un certain nombre de grandes économies qui devraient entrer en récession et l’incertitude persistante quant à la trajectoire de la politique monétaire des banques centrales face à une inflation élevée persistante, les analystes s’attendent à une autre année difficile pour les marchés boursiers. Le directeur général de Sprott, John Hathaway, s’attend à une lutte continue pour les actifs financiers en 2023, mais a déclaré que l’or et les actions minières connexes étaient “gravement sous-détenues” et s’avéreraient “des antidotes efficaces au chaos macroéconomique en cours”. “2023 révélera que la mauvaise évaluation grossière des actifs financiers qui a conduit à la pire performance des marchés financiers depuis 2008 n’a été que partiellement résolue”, a déclaré Hathaway dans une note vendredi. “Nous pensons que le marché baissier est loin d’être terminé, même si le sentiment d’investissement est plus négatif qu’aux creux du marché de 2002 et 2008.”

Hathaway a suggéré que le statut de l’or en tant que valeur refuge “authentique” l’année dernière a défié le consensus de Wall Street, soulignant Crédit Suisse et JP Morgan de 1 500 $ et 1 520 $ respectivement pour la fin de l’année 2022. Le métal précieux a terminé 2022 à 1 824 $. Le Credit Suisse a conservé sa position plus baissière et a prévu un prix de fin d’année 2023 de 1 650 $/oz, citant un environnement de taux réels plus élevés.