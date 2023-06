L’or rétro d’Amitabh Bachchan met en vedette sa fille Shweta et Twinkle Khanna

La photo présente Big B avec Shweta Bachchan et Twinkle Khanna.

Même à l’âge de 80 ans, Amitabh Bachchan reste l’un des acteurs les plus actifs de Bollywood. Non seulement cela, il est également extrêmement actif sur les réseaux sociaux et continue de traiter les fans avec des mises à jour de sa vie personnelle et professionnelle. Récemment, la star de Sarkar a pris sa poignée Instagram et a laissé tomber une photo en noir et blanc avec ses filles Shweta Bachchan et Twinkle Khanna. La photo montre Big B regardant la petite Shweta Bachchan, qui est bouche bée, peut-être par excitation. D’un autre côté, on peut voir Twinkle Khanna avoir l’air tout à fait sérieux.

Amitabh Bachchan a sous-titré le post, « Alors c’est Twinkle Khanna en blanc, à gauche et Shweta le jour de l’anniversaire de Shweta… Twinkle maintenant mariée à Akshay Kumar,… Shweta, ma fille mariée à Nikhil Nanda, mère de Navya Nanda et Agastya Nanda, qui entre dans son premier film… Twinkle a l’air circonspect… Shweta vient de marquer un BUT…!!! »

Dès que le message a été publié, la section des commentaires a été rapidement inondée de remarques amusantes d’internautes.

Un utilisateur a écrit : « Très gentil monsieur… de beaux souvenirs. ”

Une autre personne a commenté: « De si beaux souvenirs », puis a ajouté que ces images devaient apporter une immense joie à Shewta.

Un autre internaute a qualifié l'image de «précieuse» et a ajouté: «Deux belles et merveilleuses dames commencent tôt dans leur progression d'acteur sous notre supervision. Adorable tout. Beaux souvenirs. Merci pour le partage. Bonne journée et que Dieu bénisse tous. »













Pour les non-initiés, le fils de l’actrice Shweta Bachchan, Agastya Nanda, fera ses débuts d’acteur avec The Archies de Zoya Akhtar.

Les engagements professionnels d’Amitabh Bachchan

Côté travail, Amitabh Bachchan jouera un rôle important dans la science-fiction de Nag Ashwin, Project K. Big B sera vu partager l’écran avec Deepika Padukone et Prabhas dans le film très attendu. Financé par C. Aswani Dutt, sous la bannière de Vyjayanthi Movies, le film a été tourné simultanément en telugu et en hindi.

Le projet K devait sortir le 12 janvier 2024. Cependant, il semble maintenant que la sortie devra être repoussée après la blessure d’Amitabh Bachchan sur le plateau.