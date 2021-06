L’or pourrait tester de nouveaux sommets dans un contexte d’inflation plus élevée, selon un analyste

L’or pourrait à nouveau tester de nouveaux sommets cette année, selon David Lennox de Fat Prophets, qui a déclaré qu’il prévoyait « une assez grosse tique » pour les prix du métal précieux.

Les prix de l’or ont été mitigés jusqu’à présent cette année. Depuis le début de 2021, l’or au comptant a gagné environ 0,66% – récupérant certains gains après une chute en mars qui a vu les prix chuter en dessous de 1 700 $ l’once. Il se négocie actuellement à environ 1 911 $ l’once.

L’inflation aux États-Unis est toujours sous le feu des projecteurs, car la banque centrale a maintenu le système financier rempli de liquidités. La Réserve fédérale a depuis l’année dernière maintenu des taux d’intérêt bas et acheté des bons du Trésor, dans le but de stimuler l’économie touchée par Covid et de maintenir les marchés financiers à flot.

S’adressant lundi à « Squawk Box Asia » de CNBC, l’analyste des ressources a souligné les récentes données d’inflation aux États-Unis qui montraient que les prix augmentaient alors que l’indice de base des dépenses de consommation personnelle pour avril était entré plus rapidement que prévu vendredi. La mesure est considérée par les responsables de la banque centrale comme le meilleur indicateur de l’inflation.