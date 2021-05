L’or olympique est le but ultime pour nous tous, déclare le milieu de terrain du hockey Rajkumar Pal

Le jeune milieu de terrain indien Rajkumar Pal affirme que remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de cette année est le but ultime de l’équipe et que lui et ses coéquipiers travaillent sans relâche pour mettre fin à la sécheresse de 41 ans aux Jeux de Tokyo. Auparavant, puissance du jeu, l’Inde a remporté la dernière de ses huit médailles d’or olympiques aux Jeux de Moscou de 1980. Les Jeux de Tokyo sont prévus du 23 juillet au 8 août. «Une médaille d’or olympique est notre objectif ultime à tous et nous avons déployé un travail acharné pour atteindre notre objectif aux Jeux olympiques de cette année», a déclaré Pal Pal a fait ses débuts contre les champions du monde de Belgique en FIH Pro League l’année dernière. Le joueur de 23 ans est ravi de ses progrès jusqu’à présent avec l’équipe nationale et aspire à faire plus pour le pays dans un proche avenir. tout est très important et donc je voulais vraiment prendre un bon départ dans ma carrière internationale.C’était un rêve devenu réalité pour moi quand j’ai eu la chance de marcher sur le terrain avec l’équipe indienne pour le match contre la Belgique dans le FIH Hockey Pro League l’année dernière et je suis vraiment content de la façon dont les choses se sont déroulées pour moi jusqu’à présent. «Ensuite, les deux buts que j’ai marqués contre l’Australie dans la FIH Hockey Pro League m’ont donné beaucoup de confiance et je viens de regarder poursuivre l’élan à partir de là », a déclaré le milieu de terrain.

Pal a ajouté qu’il était impatient d’apporter de nombreuses autres contributions aux victoires de l’équipe indienne à l’avenir. «C’était formidable de contribuer à la victoire de l’équipe avec un but contre l’Argentine lors de notre premier match de la tournée le mois dernier. Mon objectif principal est d’aider l’équipe à gagner de toutes les manières possibles, et j’étais satisfait de la façon dont j’ai joué lors de notre récente tournée en Argentine. « Même si je n’ai pas joué trop de matches pour l’équipe senior indienne, j’ai déjà commencé à me sentir très à l’aise au plus haut niveau. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici