L’or olympique 2008 a laissé un énorme vide dans ma vie: le tireur Abhinav Bindra

Le seul médaillé d’or individuel indien aux Jeux Olympiques, le tireur à la carabine Abhinav Bindra, a déclaré que gagner la médaille insaisissable du pays «avait créé un très grand vide dans ma vie» et que sa plus grande crise mentale était survenue après le grand succès de 2008.

Le tireur d’élite à la carabine à air comprimé de 10 m a déclaré que gérer le succès était la chose la plus difficile de sa vie et il avait songé à abandonner le sport après avoir remporté le succès aux Jeux olympiques de Pékin.

«Absolument, je pense qu’au cours de ma carrière, j’ai eu une longue carrière dans le sport, j’ai eu beaucoup de hauts et de bas. Vous savez, il est assez ironique que ma plus grande crise mentale de ma vie se soit produite lorsque j’ai réussi », a déclaré Bindra, 38 ans, dans une interview sur YouTube pour Mind Matters.

«Pour moi, gérer le succès a probablement été la période la plus difficile de ma vie. Jusqu’à Pékin où j’ai eu ma plus grande victoire, je m’étais entraîné pendant 16 ans avec un objectif singulier et je voulais remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques », a-t-il déclaré.

Bindra a admis qu’il ne savait pas quoi faire après avoir remporté la médaille d’or.

«Un beau jour, ce rêve a été réalisé mais il a créé un très grand vide dans ma vie. Je pense que c’était très difficile pour moi. J’étais déprimé et j’étais vraiment perdu. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ce fut probablement le moment le plus difficile de ma vie. Mes énergies étaient épuisées et il m’a fallu beaucoup de temps pour gagner. Mais plus que tout, lorsque vous êtes sans but, vous êtes apathique dans votre vie », a-t-il ajouté.

Le champion du monde 2006 a déclaré qu’il «avait sollicité une aide professionnelle» pour surmonter la crise.

«Mais après ma victoire à Pékin, je voulais en fait arrêter le sport et passer à autre chose dans la vie. J’ai décidé de participer à une retraite silencieuse de 110 jours où je voulais me retrouver », a déclaré Bindra.

À propos de sa décision d’abandonner après les Jeux olympiques de Rio 2016 à un jeune âge, alors que les tireurs sont connus pour exceller même à la fin de la quarantaine, Bindra a déclaré: «J’étais en paix avec ma décision. J’ai quitté mon sport quand j’ai su que je n’avais plus rien à donner. De ce jour à ce jour-là, je ne suis jamais revenu au champ de tir. «

