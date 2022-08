L’or en haltérophilie dédié aux grands-parents, déclare l’émotionnel Jeremy Lalrinnunga

Le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth 2022, Jeremy Lalrinnunga, était ravi de sa performance à Birmingham, mais pense qu’il aurait pu encore faire mieux.

L’adolescent d’Aizwal, qui a soulevé un total de 300 kg, 140 kg à l’arraché et 160 à l’épaulé-jeté, a partagé ses réflexions sur une pléthore de sujets après son exploit remarquable.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

“J’étais vraiment heureux. Je ne pouvais pas répondre à mes propres attentes, mais je voulais une médaille d’or et je l’ai gagnée. Je suis vraiment content », a déclaré Jeremy.

« Ça se passait bien. Dès que j’ai commencé à m’échauffer, j’ai eu des crampes à l’intérieur des cuisses. Je ne pouvais pas marcher, même s’asseoir était douloureux et se lever était douloureux », a déclaré Jeremy concernant l’inconfort qu’il a ressenti avant son événement.

“Mais, pendant l’échauffement, j’ai soulevé 120 kg, nous pensions que nous allions essayer 160 kg, puis monter sur scène pour essayer de battre le record. Mais cela ne pouvait pas arriver car tout peut arriver dans le jeu. Mais encore, monsieur l’entraîneur vraiment motivé. Je pleurais même. Une fois le levage terminé, j’ai découvert que l’entraîneur m’avait donné 156 kg à soulever.

Jeremy a partagé son sentiment concernant les souhaits et les messages qu’il avait reçus de la nation qui s’est unie pour assister à la sensation de 19 ans, sacrifier le métal jaune dans l’épreuve d’haltérophilie masculine de 67 kg.

« Je suis vraiment content de voir les réactions. J’ai reçu beaucoup de messages et même le Premier ministre a tweeté pour moi et les gens du pays m’ont donné tellement d’amour, je m’en suis inspiré et cela m’a donné la motivation pour les prochains Jeux olympiques.

Jeremy était confiant quant aux progrès réalisés par la nation dans le monde du sport et de l’haltérophilie en particulier.

“Du monde de la jeunesse aux Jeux olympiques juniors, j’ai joué continuellement pour concourir à ce niveau et nous avons reçu tellement de soutien de SAI et du gouvernement. Les jeunes athlètes ont reçu beaucoup de soutien et ils nous fournissent tout, c’est pourquoi nous avançons à chaque match. En haltérophilie, nous avons beaucoup progressé ces 5-6 dernières années et nous allons gagner l’or olympique.”

Après ses exploits à Birmingham, nul doute que le médaillé d’or du CWG 2022 aura un œil sur la médaille olympique de Paris 2024.

L’haltérophile, submergé par les émotions lors de l’événement, a déclaré avoir choisi de dédier la victoire à ses grands-parents.

«Je ne peux pas créditer une seule personne. Parce que tout le monde a travaillé très dur. Je me suis battu pour cette médaille d’or malgré tous les problèmes musculaires et le manque d’échauffement. Je voudrais dédier cette médaille à mon pays, mes entraîneurs, mon staff et mes grands-parents.

L’un des six frères et sœurs, Jeremy a également parlé des défis auxquels il a dû faire face en grandissant dans des circonstances difficiles.

« Nous avons fait face à beaucoup d’adversités parce que mon père est un ouvrier handicapé. Il gagne à peine 5 à 6 000 roupies. Nous sommes 5 frères et ma mère. C’est vraiment difficile à gérer. Mais maintenant je suis dans l’armée. Je gagne aussi pour la famille, donc ça s’est un peu amélioré.

« Mon père était boxeur. Il a également remporté quelques médailles aux championnats nationaux. Il partage avec moi ses propres expériences sur la difficulté et la difficulté de travailler. Ma famille m’inspire vraiment.

“En 2018, mon grand-père est décédé avant que j’aille aux Jeux olympiques de la jeunesse. Je me sentais mal parce que je ne pouvais pas aller le voir. Peu de temps après, la même année, ma grand-mère est décédée. C’est pourquoi je veux leur dédier ma victoire.

https://www.youtube.com/watch?v=ieq3MqAhA4Q” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Jeremy a également réfléchi sur les célébrations de retour chez lui après son triomphe historique en Angleterre.

« Nous avons beaucoup parlé. Tout le village est venu chez nous pour nous féliciter. Mes parents ont beaucoup attiré l’attention des médias. J’étais vraiment content de voir ça.”

La véritable affection du jeune pour la nation et ses collègues athlètes est aussi quelque chose à admirer, comme il le dit “Chaque fois qu’un de nos coéquipiers est en compétition, nous crions tellement que notre tension artérielle fluctue. J’ai l’impression que c’est moi qui fais le levage. »

Lire tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici