L’or de retour de Shweta Bachchan avec la star des Archies Agastya et Navya Naveli Nanda est trop mignon pour être manqué

Amitabh Bachchan et la fille de Jaya Bachchan, Shweta Bachchan est une mère fière. Et pourquoi ne le serait-elle pas ? Alors que sa fille, Navya Naveli Nanda est devenue un nom étincelant dans l’industrie entrepreneuriale, le fils de Shweta, Agastya Nanda est prêt à faire ses débuts en tant qu’acteur dans The Archies de Zoya Akhtar. Peu de temps après la sortie de l’affiche de premier regard de The Archies le 12 juin, Shweta nous a fait une autre surprise. Elle a déniché une photo de ses deux enfants – Navya et Agastya qui lui a ouvert un trésor de souvenirs.

Photo d’enfance d’Agastya Nanda et Navya Naveli Nanda

Shweta est devenue émue en déterrant les photos d’enfance de ses enfants. Elle a exprimé ses émotions en écrivant une jolie note sur Instagram tout en partageant la photo. La photo a capturé Agastya, un jeune enfant à l’époque partageant le même cadre avec sa sœur aînée Navya. Le duo frère et sœur arborait de grands sourires sur leurs visages. Alors qu’Agastya portait une chemise à carreaux bleus, Navya était vêtue d’une robe dorée et chatoyante.

La légende de Shweta était un rappel frappant de la rapidité avec laquelle le temps passe. Elle a écrit : « J’ai ouvert un tiroir aujourd’hui, soi-disant pour le nettoyer et tous mes souvenirs se sont répandus. Qui aurait pensé à l’époque que ce petit garçon au sourire effronté aurait sa première affiche de film aujourd’hui ? Et sa sœur à peine 13 sur la photo se révélerait être une telle force !? »

Mettant l’accent sur le fait de lâcher prise lorsque ses enfants grandissent, Shweta a ajouté : « Lorsque vos enfants grandissent et que vous commencez à vous déplacer lentement sur la touche alors qu’ils forgent leur propre chemin, vous avez l’impression d’avoir pris tout votre cœur et de l’avoir laissé de côté. ton corps sans protection, c’est effrayant mais il n’y a pas moyen de contourner ça. Je suppose que c’est ça la vie : lâcher prise. »

Les réalisateurs des acteurs de Bollywood commentent les photos

L’actrice de Bollywood, Sonali Bendre, a souhaité bonne chance aux enfants de Shweta dans leurs entreprises professionnelles respectives, en commentant : « J’adore ces deux-là. Je leur souhaite toujours le meilleur et un gros câlin. » Maheep Kapoor a également prolongé son amour pour Navya et Agastya en laissant tomber une chaîne d’emojis au cœur rouge. Farah Khan a également écrit: « Lovvvv à vos deux bons enfants. »

Tout sur Les Archies

The Archies de Zoya Akhtar est l’adaptation indienne des célèbres bandes dessinées Archies. La prochaine production de Netflix met en vedette la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, la sœur de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, Vedang Raina, Mihir Ahuja, Yuvraj Menda et Aditi Dot dans les rôles principaux. The Archies devrait arriver prochainement sur Netflix.