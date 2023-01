L’or atteint son plus haut niveau sur 6 mois et les analystes s’attendent à de nouveaux records en 2023

Des lingots d’or d’un kilo sont photographiés à l’usine du raffineur d’or et d’argent et fabricant de lingots Argor-Heraeus à Mendrisio, en Suisse, le 13 juillet 2022. Denis Balibouse | Reuter

LONDRES — Le prix de or a atteint un sommet de six mois tôt mardi, et les analystes estiment que le rallye doit encore aller en 2023. L’or au comptant a culminé juste en dessous de 1 850 dollars l’once troy au petit matin, avant de ralentir pour s’échanger autour de 1 834 dollars l’once en fin de matinée en Europe. Les contrats à terme sur l’or américain étaient en hausse de 0,72 % à 1 839,40 $ à 6 h HE. actualités liées à l’investissement Les prix de l’or sont sur une pente générale depuis le début du mois de novembre, les turbulences du marché, les attentes croissantes de récession et davantage d’achats d’or auprès des banques centrales ayant soutenu la demande. “En général, nous recherchons une année 2023 favorable aux prix, soutenue par les risques de récession et de valorisation boursière – un éventuel pic des taux de la banque centrale combiné à la perspective d’un dollar plus faible et d’une inflation ne revenant pas au niveau attendu inférieur à 3% par an -end – tout en ajoutant un soutien », a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

“En outre, la dé-dollarisation observée par plusieurs banques centrales l’année dernière, lorsqu’une quantité record d’or a été achetée, devrait se poursuivre, offrant ainsi un plancher souple au marché.” Pour l’avenir, Hansen a suggéré que les événements clés pour les prix de l’or seraient les minutes de mercredi de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et le rapport sur l’emploi aux États-Unis de vendredi. “Au-dessus de 1842 $, les 50 % [mark] de la correction de 2022, l’or cherchera une résistance à 1850 $ et 1878 $ ensuite », a ajouté Hansen. Nouveau record historique en 2023 ? Une grande partie des perspectives des marchés mondiaux pour 2023 dépend de la trajectoire de la politique monétaire alors que les banques centrales atténuent les hausses agressives des taux d’intérêt de l’année écoulée dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et d’éventuelles récessions. Les économistes sont divisés quant à savoir si cela aboutira à des baisses de taux d’ici la fin de l’année, car l’inflation devrait rester bien au-dessus de la fourchette cible dans la plupart des grandes économies. Un pivot accommodant complet des banques centrales cette année aurait probablement des implications majeures pour les prix de l’or, selon les stratèges.

Eric Strand, gestionnaire de l’ETF AuAg ESG Gold Mining, a déclaré le mois dernier que 2023 donnerait un nouveau record historique pour l’or et le début d’un “nouveau marché haussier séculaire”, avec un prix dépassant 2 100 dollars l’once. “Les banques centrales en tant que groupe ont continué, depuis la grande crise financière, à ajouter de plus en plus d’or à leurs réserves, avec un nouveau record établi pour [the third quarter of] 2022”, a déclaré Strand. “Nous pensons que les banques centrales vont pivoter sur leurs hausses de taux et devenir accommodantes en 2023, ce qui déclenchera un mouvement explosif pour l’or pour les années à venir. Nous pensons donc que l’or terminera 2023 au moins 20% plus haut, et nous voyons également les mineurs surpassent l’or avec un facteur de deux.”