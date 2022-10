L’opus magnum de Mani Ratnam avec Aishwarya Rai sortira en 2023

Après le grand succès du magnum-opus Ponniyin Selvan 1, les réalisateurs sont prêts à commencer le travail de post-production pour le deuxième volet du film.



Dirigé par Mani Ratnam, le film met en vedette les acteurs du sud Vikram, Trisha Krishnan Karthik Sivakumar, Jayam Ravi et Aishwarya Rai Bachchan dans les rôles principaux. Le film a collecté plus de Rs 300 crores bruts dans le monde entier dans toutes les langues.



En parlant de la deuxième partie, les réalisateurs sont tous prêts à commencer le travail de post-production du film qui a été tourné simultanément avec Ponniyin Selvan -1, contrairement à Baahubali et KGF. Le film est prêt à sortir en salles à l’été 2023. La date de sortie finale du film est toujours attendue.







S’adressant à Twitter, l’analyste commercial, Taran Adarsh ​​a partagé un article sur le développement de la deuxième partie du film qu’il a sous-titré, “PS1 – PS2 DÉVELOPPEMENT INTÉRESSANT… #ManiRatnam’s #PS1 est un MONSTRE BOXOFFICE, réécrivant des livres de records dans #TN [the #Hindi version is also faring well]… Maintenant, voici quelques informations intéressantes sur #PS1 et #PS2, partagées par les producteurs #LycaProductions à cet écrivain… LES DEUX PARTIES TOURNÉES SIMULTANÉMENT… #PS1 et #PS2 ont été *tournées simultanément*, contrairement à #Baahubali2 et # KGF2 qui ont été abattus bien après le succès des premières parties… Ce coup [of shooting simultaneously] a aidé à contrôler les coûts cumulés de #PS1 et de #PS2.”

“La PS2 ARRIVE À L’ÉTÉ 2023… #PS2 vise une sortie pour l’été 2023… La date exacte sera probablement verrouillée dans les prochaines semaines”, a-t-il ajouté.

Ponniyin Selvan-Part 1 était une adaptation cinématographique du roman tamoul du même nom de l’auteur Kalki Krishnamurthy qui a été publié sous la forme d’une série dans les années 1950. Il s’agit de la troisième collaboration d’Aishwarya avec l’acteur sudiste Vikram après leur film Raavan, acclamé par la critique, en 2010.



Dans le film, Aishwarya pouvait être vue dans des rôles doubles. La reine Nandini, la princesse de Pazhuvoor, qui a pour mission de se venger, et Mandakini Devi dans le drame historique. Le film à gros budget est sorti en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam dans le monde entier. (Avec les entrées de l’ANI)