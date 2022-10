L’optimiste Chennaiyin FC affronte le FC Goa dans Battle for the Ages

Alors que le calendrier ISL bat son plein, le Chennaiyin FC accueillera le FC Goa à la Marina Arena le 21 octobre.

Les Marina Machans, une allitération presque poétique dans la langue locale tamoule, comme on les appelle familièrement dans la région, ont commencé la saison sur une note positive puisqu’ils ont accumulé 4 points lors des deux premiers matchs contre une opposition de qualité à ATK Mohun Bagan et Bengaluru FC.

Les hommes de Thomas Brdaric ont commencé la saison avec une victoire à Kolkata contre les redoutables Mariners alors que les buts de Rahim Ali et Kwame Karikari ont décroché une victoire au premier tour pour les garçons en bleu, qu’ils ont enchaîné avec une performance granuleuse pour creuser un match nul contre Sunil L’équipe de Bengaluru dirigée par Chhetri, malgré un retard dans les dix premières minutes du match sur un but de Roy Krishna, devant leurs supporters bruyants à domicile qui se sont régalés du retour de leur équipe à la Marina Arena après que le COVID a imposé deux ans et demi année de pause.

Brdaric, qui avait mentionné son penchant pour la cohérence en termes de composition de l’équipe de départ, s’en tiendrait peut-être à la même formation qu’il a alignée contre ATK et Bengaluru, à l’exception du changement forcé qu’il devrait s’adapter en tant que gardien principal Debjit Majumder. sera mis à l’écart avec la suspension qu’il a reçue à la suite d’un carton rouge lors du premier match à domicile de l’équipe de la saison.

Un autre changement probable que l’entraîneur allemand pourrait opter est de donner à Karikari un départ contre les Gaurs après les exploits héroïques du Ghanéen lors de la première journée contre l’équipe basée à Kolkata. Il reste à voir qui il remplacerait avec Petar Sliskovic en tête du match contre l’équipe de Simon Grayson du Karnataka et Rahim Ali effectuant un changement à chaque fois qu’il a été appelé dans le onze de départ.

Les visiteurs de Goa ont ouvert leur campagne avec une victoire cinglante contre l’autre équipe de Kolkata, l’East Bengal FC, alors qu’ils se sont greffés à une victoire 1-2 au Vivekanandha Yuba Bharathi Krirangan au Bengale occidental.

Le FC Goa, sous l’œil vigilant de l’entraîneur espagnol Carlos Pena, qui est un héros culte dans la région après ses exploits représentant l’état fou du football en tant que joueur, a construit une équipe solide composée de talents indiens qui travaillent dur tels que Brandon Fernandes, Glan Martins, Anwar Ali pour n’en nommer que quelques-uns et des joueurs de la patrie ibérique, dont le vainqueur de leur match la dernière fois, Edu Bedia, Alvaro Vazquez, Marc Valiente et Iker Guarrotxena.

Les équipes ont déjà verrouillé les cornes 21 fois dans l’histoire de la Super League indienne avec l’équipe de Goa en tête en ce qui concerne les rencontres en tête-à-tête.

Les Gaurs ont triomphé à onze reprises tandis que Chennaiyin a remporté la victoire à huit reprises. Deux affrontements se sont terminés avec les équipes partageant les honneurs.

Brdaric aura un œil sur le début de campagne invaincu de son unité alors qu’il retourne au stade Jawaharlal Nehru à Madras, qui a accueilli le joueur de 47 ans et ses gars avec pompe et spectacle, pour la rencontre à enjeux élevés contre la tenue de Pena.

