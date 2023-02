L’optimisme sur les actions chinoises atteint des sommets en cinq ans

Des camions et des voitures particulières traversent le pont de Sutong dans la ville de Suzhou, près de Shanghai, le 27 janvier 2023, pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

Les gestionnaires de fonds actifs sont plus impliqués dans la sélection des investissements de portefeuille, tandis que les gestionnaires de fonds passifs ont tendance à suivre les indices boursiers.

Les gestionnaires de fonds étrangers actifs ont investi 1,39 milliard de dollars dans les actions de la Chine continentale au cours des quatre semaines se terminant le 25 janvier, selon les données de l’EPFR. Les entrées de fonds actifs dans les actions de Hong Kong étaient encore plus importantes pendant cette période, à 2,16 milliards de dollars.

BEIJING – L’argent afflue vers les actions de la Chine continentale et de Hong Kong d’une manière inédite depuis 2018, selon le cabinet d’études EPFR Global.

Le composite de Shanghai a gagné plus de 5 % en janvier, le plus depuis une hausse de près de 9 % en novembre, selon Wind Information. L’indice Hang Seng a grimpé de plus de 10 % en janvier, un troisième mois consécutif de gains.

L’argent arrive plus vite qu’au début de 2022, a déclaré Shen. À l’époque, quelques investisseurs institutionnels avaient déclaré qu’il était temps d’acheter des actions chinoises en raison de l’accent mis par Pékin sur la stabilité au cours d’une année politiquement importante.

À l’époque, les investisseurs locaux avaient été plus prudents. La variante omicron hautement transmissible et la politique chinoise zéro-Covid ont ensuite verrouillé la ville de Shanghai pendant deux mois, tout en limitant l’activité commerciale dans une grande partie du pays. En 2022, le PIB a augmenté de 3 %, l’un des rythmes les plus lents depuis des décennies.

La Chine a brusquement mis fin à ses contrôles Covid de plus en plus stricts en décembre. Le tourisme, y compris les voyages à l’étranger, a rebondi lors du Nouvel An lunaire fin janvier.

Cette année, le sentiment des investisseurs locaux se redresse également.

“Avec l’environnement macro en Chine, je pense que 2023, nous allons voir beaucoup plus [mainland China] l’argent des clients retourne sur le marché, dans les fonds du marché secondaire », a déclaré Lawrence Lok, directeur financier de la société de gestion de patrimoine Hywin, début janvier. Le marché secondaire fait référence au marché boursier public.

Lok a déclaré que ces clients avaient évité de prendre des risques l’année dernière en raison des turbulences du marché. Les indices boursiers de Shanghai et de Hong Kong ont plongé de plus de 15 % l’an dernier.

Pour les clients de Hywin disposant de fonds en dehors de la Chine, Lok a déclaré qu’ils cherchaient des moyens d’investir dans des sociétés chinoises cotées aux États-Unis ou des actions de Hong Kong, entre autres fonds offshore.

Hywin comptait plus de 40 000 clients actifs en juin 2022 et 4,5 milliards de yuans (642,9 millions de dollars) d’actifs sous gestion.