L’optimisme du PDG d’Honeywell sur l’économie est le bienvenu dans une mer d’inquiétudes sur le marché

Le PDG de Honeywell International (HON), Darius Adamczyk, reste optimiste quant à ses perspectives pour l'économie mondiale en 2023 et les perspectives de l'entreprise à l'approche de ce qui devrait être un ralentissement économique. Cela est conforme à la conviction du Club selon laquelle les entreprises, comme Honeywell, qui font des choses dans un but lucratif en bénéficieront au cours de l'année à venir. "Il va y avoir des poches de force comme notre activité aérospatiale" et le segment de l'énergie, a déclaré Adamczyk mardi dans une interview à CNBC depuis le Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Cependant, a-t-il ajouté, "certaines entreprises à cycle court vont avoir du mal". Honeywell est un géant industriel diversifié, se concentrant sur des domaines cruciaux de l'économie. Ses produits comprennent des moteurs d'avion, des produits chimiques industriels et des technologies de capture du carbone, pour n'en nommer que quelques-uns. Adamczyk a indiqué que certains des principaux défis de l'année dernière se poursuivront probablement en 2023. "Il y a des indicateurs que le pire de l'inflation commence à basculer, mais nous devons nous rappeler que la Fed et les autres banques centrales doivent avoir une politique assez agressive. pour s'assurer que l'inflation est sous contrôle." S'adressant à CNBC début décembre, Adamczyk a déclaré qu'il n'était pas "trop ​​pessimiste pour 2023", ajoutant qu'il ne pensait pas que l'économie serait un "désastre". Dépenses liées au changement climatique Selon Adamczyk, les dépenses consacrées aux initiatives de lutte contre les effets du changement climatique devraient se maintenir, même en cas de récession. "Je n'ai pas vu de corrélation entre une économie plus difficile et le désengagement d'une voie vers la durabilité." Le cadre supérieur a déclaré que plus de 60% de l'activité globale de Honeywell est composée de solutions liées au climat. "Toutes ces entreprises se sont engagées à être neutres en carbone." Il a ajouté que "cela va prendre plusieurs années", suggérant que les technologies énergétiques d'Honeywell seront demandées malgré une période économique plus difficile. Réouverture de la Chine La réouverture de la Chine après sa politique stricte de zéro Covid est positive pour l'économie mondiale, a déclaré Adamczyk, qualifiant la Chine de l'une des « principales destinations internationales » du monde. Il voit "une énorme demande refoulée" parmi les entreprises et les consommateurs dans la deuxième économie mondiale. L'assouplissement des restrictions pandémiques là-bas, en particulier en ce qui concerne les voyages, devrait stimuler la demande aérospatiale. Ce serait un avantage pour les services aérospatiaux d'Honeywell, qui représentent environ un tiers des revenus d'Honeywell. Adamczyk s'attend à ce que le premier trimestre soit "un peu difficile à mesure que le pays s'ouvre" – mais avec le temps, il est enthousiasmé par cette perspective. Le point de vue du Club Nous avons été ravis d'entendre l'optimisme d'Adamczyk mardi au milieu du tas de pessimisme sur le marché. Honeywell a été en mesure de tenir ses promesses malgré un contexte macroéconomique difficile caractérisé par des contraintes d'approvisionnement, une inflation élevée depuis des décennies et des taux d'intérêt en hausse. À l'avenir, son activité aéronautique est bien placée pour bénéficier de la reprise de l'économie chinoise, tandis que ses solutions technologiques de développement durable semblent résistantes à la récession. Malgré la baisse de mardi, les actions de Honeywell ont gagné plus de 18 % au cours des trois derniers mois par rapport à l'avance de plus de 7 % du S&P 500. Honeywell devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre le 2 février.

Darius Adamczyk, président-directeur général de Honeywell, s’exprimant sur Squawk Box au WEF à Davos en Suisse le 17 janvier 2023. Adam Galica | CNBC