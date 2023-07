L’optimisme des commerçants de détail augmente

Charles Schwab Le PDG Walt Bettinger a déclaré mardi que les investisseurs particuliers utilisant sa plateforme de courtage montraient des signes de hausse sur le marché boursier.

Bettinger a révélé que les clients de Schwab avaient ajouté une exposition aux actions au cours des derniers mois. Le volume des ordres d’achat sur la plateforme de Schwab est supérieur de 20 % aux ordres de vente, ce qui montre l’optimisme des investisseurs quant au marché, a-t-il ajouté.

« Ce qui est intéressant à propos de juin, c’est que, même si ce réalignement de la trésorerie est tombé au plus bas niveau depuis de très nombreux mois, c’est en partie parce que les clients reviennent maintenant sur les marchés boursiers. C’est donc une bonne chose », a déclaré Bettinger. sur « Squawk dans la rue. »

« Ce sont les clients qui se tournent simplement vers quelque chose en espèces qui rapporte un rendement plus élevé. Ils sont de retour sur le marché. Et nous avons vu dans l’ensemble pour le deuxième trimestre, les achats étaient environ 20 % plus élevés que les ventes. Nos clients font preuve d’un certain optimisme », il ajouta.

Le S&P 500 a bondi de plus de 18 % cette année après avoir réalisé son meilleur premier semestre depuis 2019.

Les actions de Schwab ont grimpé de 12% mardi après sa rapport du deuxième trimestre dépassé les attentes. Schwab a affiché un bénéfice ajusté par action de 75 cents sur un chiffre d’affaires de 4,66 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv ont estimé 71 cents par action sur 4,61 milliards de dollars de revenus.

Le titre est toujours en baisse de plus de 21 % cette année, même après la flambée de mardi. Les actions de Schwab se sont vendues de façon spectaculaire plus tôt cette année pendant la crise bancaire régionale au milieu des inquiétudes concernant les sorties de dépôts et son bilan.

– Jesse Pound de CNBC a contribué au reportage.