L’optimisme concernant l’accord sur l’immigration grandit à mesure que le président Biden rencontre les dirigeants du Congrès

WASHINGTON – Le président Joe Biden et les principaux dirigeants du Congrès rencontré à la Maison Blanche mercredi alors que le Sénat se rapproche d’un accord bipartisan sur l’immigration qui débloquerait une aide militaire essentielle à l’Ukraine.

L’optimisme quant à la conclusion d’un accord a atteint un niveau record avant la réunion alors que le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., et le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., ont déclaré aux journalistes qu’ils s’attendaient à ce que l’accord soit bientôt conclu.

“Nous sommes plus proches que jamais”, a déclaré Schumer. “Pour la première fois, je pense que les chances d’y parvenir au Sénat sont plus grandes que de ne pas le faire.”

Le principal négociateur démocrate dans les négociations était du même avis.

“J’ai participé à suffisamment de négociations pour savoir quand vous êtes sur le point de terminer, et j’ai l’impression que nous y sommes”, a déclaré le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, aux journalistes. “Mais n’ai-je pas dit quelque chose comme ça il y a trois semaines ?

Le président Mike Johnson, R-La., a qualifié la réunion de mercredi à la Maison Blanche de « productive », affirmant qu’il avait dit à Biden et aux démocrates : « Nous devons avoir un changement à la frontière – un changement politique substantiel ».

Les conservateurs de Johnson et de la Chambre ont fait pression sur le Sénat pour qu’il adopte leur projet de loi sur la frontière uniquement républicain, connu sous le nom de HR 2., bien que cette législation ne mène nulle part au Sénat et que Biden ait menacé d’y opposer son veto. Mais après la réunion de la Maison Blanche de mercredi, Johnson a semblé adoucir cette exigence, déclarant : “Nous n’insistons pas sur un nom particulier pour un texte législatif, mais nous insistons sur le fait que les éléments doivent être significatifs.”

Schumer a qualifié cette réunion de “très bonne”, affirmant qu’il y avait “un large consensus autour de la table” sur la nécessité de traiter de l’immigration ainsi que de l’aide à l’Ukraine.

“Il y a quelques personnes dans la salle qui ont dit qu’il fallait d’abord s’occuper de la frontière, nous avons dit que nous devions faire les deux ensemble”, a ajouté Schumer.

McConnell, R-Ky., a déclaré plus tôt mercredi qu’il s’attendait à ce que le Sénat puisse voter la semaine prochaine sur le nouveau paquet d’immigration – lié à l’aide à l’Ukraine, au financement d’Israël et à Taïwan.

« Nous avons un certain nombre de responsabilités internationales importantes. Et je pense qu’il est temps d’aller de l’avant avec le supplément, et je prévois qu’il nous sera présenté la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

Cela a suscité une réprimande rapide de la part du représentant Chip Roy, R-Texas :

Et mercredi, un groupe de 17 républicains conservateurs du Sénat a envoyé une lettre au président de la conférence du GOP, John Barrasso, du Wyoming, demandant une réunion spéciale de la conférence pour discuter des préoccupations concernant le financement de l’Ukraine. Barrasso a rapidement programmé la réunion pour mercredi prochain.

Mais même si un programme d’immigration et d’aide étrangère pouvait approuver le Sénat, on ne sait pas exactement ce qui se passera ensuite. Les membres de la Chambre n’ont pas été impliqués dans les pourparlers entre les sénateurs et les responsables de l’administration.

Johnson avait déclaré que l’accord du Sénat sur l’immigration serait un échec à la Chambre. Mercredi, il a déclaré : « Je ne pense pas que le moment soit venu de procéder à une réforme globale de l’immigration, car nous savons à quel point cela est compliqué. Vous ne pouvez pas faire ça rapidement.

Une possibilité est que la Chambre et le Sénat se réunissent en conférence et demandent aux négociateurs de chaque chambre de tenter de parvenir à un accord sur l’immigration et la sécurité des frontières.

La réunion de mercredi dans la salle du Cabinet était la première réunion formelle entre Biden et Johnson (bien que les deux se soient brièvement entretenus en octobre lorsque le nouveau président et d’autres dirigeants de Hill ont reçu un briefing classifié de la Maison Blanche sur le supplément). La réunion intervient également à un moment charnière à Washington, alors que les dirigeants politiques jonglent avec d’autres questions importantes ; Le Congrès doit adopter une mesure provisoire à court terme d’ici vendredi soir pour éviter une fermeture du gouvernement et se donner plus de temps pour adopter ses 12 projets de loi de crédits.

Outre Johnson, Schumer et McConnell, parmi les autres participants à la réunion de la Maison Blanche figuraient le chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y., et les dirigeants démocrates et républicains des comités de la Chambre et du Sénat qui supervisent les crédits, les affaires étrangères, l’armée et le renseignement. importe.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche Jeff Zients, la directrice nationale du renseignement Avril Haines et la directrice du budget Shalanda Young figuraient parmi les responsables de l’administration présents, selon la Maison Blanche.

“Notre objectif est de donner au pouvoir exécutif davantage d’outils pour mieux gérer la frontière tout en respectant nos valeurs en tant que nation d’immigrants”, a déclaré Murphy mercredi. “C’est le domaine le plus compliqué du statut américain. Il n’est donc pas surprenant qu’il nous faille un certain temps pour résoudre les derniers problèmes et les résoudre sous forme de texte. »