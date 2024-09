L’OPS publie une mise à jour sur la fièvre d’Oropouche dans les Amériques – OPS/OMS

Washington, DC, 10 septembre 2024 (OPS) – L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a récemment publié une mise à jour sur la fièvre d’Oropouche (OROV) dans les Amériques, exhortant les pays à renforcer la surveillance, à signaler tout événement inhabituel et à renforcer les mesures de prévention et de contrôle des vecteurs.

En 2024, le virus a été détecté dans des zones où aucune transmission n’avait été signalée auparavant. Des décès associés à l’infection ont également été signalés, ainsi que des cas de transmission verticale. Depuis la dernière alerte épidémiologique de l’OPS, émise le 1er août 2024, et jusqu’au 6 septembre, 1 774 cas supplémentaires d’Oropouche ont été signalés dans six pays, portant le total à 9 852 cas confirmés. Le Brésil reste le pays le plus touché avec 7 931 cas et deux décès.

Les autres pays actuellement touchés sont la Bolivie (356 cas), la Colombie (74 cas), Cuba (506 cas), le Pérou (930 cas) et, plus récemment, la République dominicaine (33 cas). Des cas importés ont également été enregistrés aux États-Unis (21 cas) et au Canada (1 cas), à la suite de voyages dans des pays endémiques. De plus, 30 cas importés ont été recensés en Europe.

En ce qui concerne la transmission de la mère à l’enfant, un décès fœtal et un cas d’anomalie congénitale ont été confirmés au Brésil. Des investigations complémentaires sont actuellement menées sur d’autres décès fœtaux, fausses couches et anomalies congénitales.

La fièvre d’Oropouche est une maladie virale caractérisée par une forte fièvre, de violents maux de tête et des douleurs musculaires et articulaires. Dans certains cas, elle peut entraîner des complications plus graves comme une méningite ou une encéphalite. Bien que la plupart des personnes atteintes guérissent complètement, il n’existe pas de traitement spécifique et la prévention est essentielle.

Le virus se transmet principalement par la piqûre de moucherons infectés, de petits insectes qui piquent généralement pendant la journée et qui habitent les zones humides contenant de la matière organique et dans les zones boisées.

Compte tenu de l’augmentation des cas en 2024, l’OPS réitère l’importance de mettre en œuvre des mesures préventives, en particulier pour les femmes enceintes. Ces mesures comprennent :

Utiliser des moustiquaires à mailles fines sur les portes et les fenêtres, avec des trous inférieurs à 1 millimètre, pour empêcher l’entrée des vecteurs.

Porter des vêtements à manches longues et des pantalons longs, surtout dans les foyers où se trouve une personne malade.

Appliquer des insectifuges contenant du DEET sur les zones exposées de la peau.

En cas d’épidémie, les activités de plein air doivent être évitées à l’aube et au crépuscule, lorsque l’activité vectorielle est la plus élevée.

Consultez un médecin en cas de symptômes suspectés.

L’OPS continue de surveiller la situation et de travailler en étroite collaboration avec les pays membres pour contrôler la propagation du virus et minimiser son impact sur la santé publique.

Le 6 septembre, l’Organisation a organisé un webinaire consacré à la surveillance entomologique et au contrôle vectoriel du virus Oropouche. Des experts de l’OPS, de la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) au Brésil et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis ont discuté des aspects clés de la surveillance et du contrôle du virus Oropouche. Culicoïdes paraensis moucheron et autres espèces vectrices potentielles impliquées dans la transmission de l’OROV.

Au cours de l’événement, l’OPS a présenté Lignes directrices provisoires pour la surveillance entomologique et les mesures de prévention des vecteurs du virus Oropouchequi abordent le cycle de vie des vecteurs, ainsi que les méthodes de surveillance, de capture et de traitement du matériel entomologique collecté, entre autres aspects.

Pour visionner l’enregistrement du webinaire, cliquez ici.