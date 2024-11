L’OPS met en garde contre le retour de la rougeole dans la région et la nécessité d’une vaccination.

– Publicité –

L’OPS, l’agence continentale de santé publique pour les Amériques, a suggéré que les gouvernements doivent intensifier leurs stratégies de vaccination contre la rougeole.

Compte tenu de l’identification récente de foyers et de cas de rougeole dans les Amériques, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a émis jeudi une alerte épidémiologique. C’est pourquoi la filiale continentale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les gouvernements locaux à intensifier leurs campagnes de vaccination.

Jusqu’au 5 octobre, plus de 14 000 cas suspects de rougeole ont été signalés, avec 376 confirmations, principalement aux États-Unis (267 cas), au Canada (82) et en Argentine (11).

Cependant, il suffit qu’un seul cas se rende dans les Caraïbes pour que la maladie se propage rapidement dans les écoles et autres lieux de rassemblement.

« La plupart de ces cas sont importés ou liés à l’importation. La région des Amériques a été certifiée exempte de rubéole en 2015 et de rougeole endémique en 2016 », a rappelé l’OPS dans son communiqué.

Même si la plupart des personnes atteintes de rougeole guérissent et mènent une vie normale, la maladie peut être dangereuse.

La rougeole est une maladie virale très contagieuse qui touche principalement les enfants et peut entraîner de graves complications, notamment de graves diarrhées, des otites, la cécité, une pneumonie et une encéphalite, qui peuvent dans certains cas être mortelles.

« La tranche d’âge la plus touchée comprend les enfants de 1 à 9 ans et les jeunes adultes de 20 à 29 ans », poursuit le document de l’OPS. À l’échelle mondiale, la rougeole reste l’une des principales causes de décès chez les jeunes enfants.

« Cinquante-sept pour cent des cas confirmés n’étaient pas vaccinés et dans 28 pour cent, leur statut vaccinal était inconnu, ce qui souligne la nécessité urgente de combler les lacunes dans la couverture vaccinale », a ajouté l’agence tout en exhortant les États membres à mettre en œuvre des stratégies de recherche active pour détecter les cas. , ainsi que de mener des activités de vaccination complémentaires pour combler les lacunes existantes en matière de vaccination.

L’OPS a également recommandé de renforcer les campagnes de communication pour encourager la vaccination et a suggéré que les voyageurs se fassent vacciner avant de se rendre dans des zones où la transmission de la rougeole a été documentée.

L’OPS a exhorté les pays de la région à « continuer à renforcer les systèmes de surveillance, à réagir rapidement à tout cas de rougeole importé et à parvenir à une couverture vaccinale adéquate ».

Sources: PAHO, MercoPress.

