L’OPS facilitera l’accès aux vaccins maternels pour protéger les bébés des Amériques contre le virus respiratoire syncytial – OPS/OMS

Washington, DC, 1er novembre 2024 (OPS) – À partir du premier trimestre 2025, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), grâce à ses fonds renouvelables régionaux, offrira aux pays des Amériques un accès abordable au vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), l’une des principales causes d’hospitalisation pédiatrique. et décès dus à des infections respiratoires au cours des six premiers mois de la vie.

Chaque année, environ 13 millions d’enfants naissent dans la région et pourraient bénéficier de cette mesure si le vaccin était proposé aux femmes enceintes.

En novembre 2023, le Comité consultatif de l’OPS sur l’immunisation (ACIP) a recommandé l’administration du vaccin aux femmes enceintes entre 32 et 36 semaines de gestation. Cette stratégie assure une protection efficace du nouveau-né et réduit le risque d’accouchement prématuré. Les anticorps maternels offrent une protection contre le VRS pendant environ six mois après la naissance, lorsque le risque de maladie grave est le plus élevé.

Actuellement, un seul vaccin a été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour prévenir les maladies liées au VRS chez les nourrissons. Les pays de la région qui en feront la demande pourront y accéder via l’OPS l’année prochaine.

Les fonds renouvelables régionaux de l’OPS, avec plus de 40 ans d’expérience, fournissent une coopération technique et effectuent des achats groupés de plus de 60 produits biologiques de qualité à des prix abordables. Ils acquièrent également des seringues, du matériel de chaîne du froid et d’autres fournitures liées à la vaccination, garantissant ainsi la durabilité des programmes de vaccination dans la région.