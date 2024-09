L’OPS et MSD lancent un projet visant à améliorer la santé maternelle en Amérique latine – OPS/OMS

Les interventions visent à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et bénéficient directement à des milliers de femmes au Honduras et au Pérou, avec des bénéfices indirects plus larges pour plus d’un demi-million de femmes en âge de procréer dans les deux pays.

Washington DC, 19 septembre 2024 (OPS) – L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et MSD, connue sous le nom de Merck & Co. Inc., aux États-Unis et au Canada, ont lancé aujourd’hui un partenariat visant à améliorer les soins de santé et les résultats en matière de santé maternelle pour les femmes et les mères dans les Amériques, un an après avoir signé une lettre d’intention sur une collaboration potentielle.

Le projet « Répondre aux urgences obstétricales et aux grossesses non désirées 2024-2027 » répond au besoin urgent de réduire la mortalité maternelle évitable dans la région des Amériques, en particulier au Honduras et au Pérou. Malgré les progrès réalisés dans la réduction du taux de mortalité maternelle (TMM), les récents revers, notamment ceux causés par la pandémie, ont annulé de nombreux gains. L’OPS dirigera ce travail, avec le soutien d’une subvention d’un million de dollars de MSD dans le cadre de son initiative MSD for Mothers.

« De nombreux facteurs influent sur la mortalité maternelle, notamment les aspects socioéconomiques, culturels, éducatifs et environnementaux », a déclaré le Dr Jarbas Barbosa, directeur de l’OPS. « Je suis convaincu que ce projet contribuera à améliorer les soins de santé maternelle et les résultats pour les femmes et les mères dans les Amériques », a-t-il ajouté.

La santé maternelle reste l’un des plus grands défis de santé publique dans les Amériques. Environ 8 400 femmes meurent chaque année en Amérique latine et dans les Caraïbes de complications liées à la grossesse, à l’accouchement et à la période post-partum. La plupart de ces décès pourraient être évités. En 2020, on a enregistré 88 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est inférieur à l’objectif régional de 30 décès pour 100 000 naissances vivantes pour 2030.

« Nous sommes honorés de participer à ce partenariat sans précédent avec l’OPS pour contribuer à renforcer les systèmes de santé et répondre aux besoins critiques des femmes en matière de santé en Amérique latine », a déclaré le Dr Allison Goldberg, présidente de la Fondation MSD et directrice exécutive de l’innovation sociale chez MSD. « En élargissant l’accès à des soins sûrs et de qualité autour de la grossesse et de l’accouchement, nous posons les bases d’un avenir sain pour les femmes et d’une prospérité pour leurs enfants, leurs familles et leurs communautés pour les générations à venir. »

Le projet contribuera aux efforts déployés par le pays pour atteindre la cible des ODD relative à la réduction du TMM en se concentrant sur deux domaines clés : (1) prévenir et réduire les délais de reconnaissance des urgences obstétricales en garantissant une orientation rapide et un traitement approprié ; et (2) réduire les grossesses non désirées et leurs conséquences sur la santé. Ce travail impliquera à la fois les services de santé officiels et la communauté, et pourrait bénéficier à plus de 5 500 femmes au Honduras et à plus de 15 000 femmes au Pérou, avec des avantages indirects plus larges pour plus d’un demi-million de femmes en âge de procréer dans les deux pays. Près de 500 professionnels de la santé seront également formés pour élargir l’accès à des soins de santé maternelle de haute qualité et équitables.

À propos de l’OPS

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) travaille avec les pays des Amériques pour améliorer la santé et la qualité de vie de leur population. Fondée en 1902, elle est la plus ancienne agence internationale de santé publique au monde. L’OPS fait office de bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour les Amériques et est l’agence de santé spécialisée du système interaméricain.

À propos de MSD pour les mères

MSD for Mothers est l’initiative mondiale de MSD visant à créer un monde où aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. En s’appuyant sur les ressources commerciales et scientifiques de MSD, MSD for Mothers travaille avec des bénéficiaires de subventions et des collaborateurs pour améliorer la santé et le bien-être des femmes pendant la grossesse, l’accouchement et les mois qui suivent. MSD for Mothers est une initiative de MSD, connue sous le nom de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, aux États-Unis et au Canada. Pour plus d’informations, visitez ce lien.