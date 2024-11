L’OPS émet une alerte épidémiologique pour les cas de rougeole dans les Caraïbes

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a émis une alerte épidémiologique en raison de l’identification récente de foyers et de cas de rougeole dans les Amériques, y compris dans les Caraïbes.

Il exhorte la région à intensifier ses efforts de vaccination et de surveillance.

Dans l’alerte, l’OPS indique qu’au 5 octobre de cette année, plus de 14 000 cas suspects de rougeole ont été enregistrés, dont 376 confirmés dans huit pays des Amériques, principalement aux États-Unis (267 cas), au Canada (82) et en Argentine. (11).

L’OPS a déclaré que la plupart de ces cas sont importés ou liés à l’importation. La région des Amériques a été certifiée exempte de rubéole en 2015 et de rougeole endémique en 2016.

À l’échelle mondiale, la rougeole reste l’une des principales causes de décès chez les jeunes enfants, malgré l’existence d’un vaccin sûr et efficace pour la prévenir.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au 15 octobre 2024, plus de 502 000 cas suspects de rougeole ont été signalés dans 182 États membres des six régions de l’OMS, dont plus de 283 000 (56 %) ont été confirmés.

L’OPS a déclaré qu’elle s’engage à aider les pays à mettre en œuvre des mesures efficaces pour contrôler la propagation du virus et protéger les populations les plus vulnérables.

Il décrit la rougeole comme une maladie virale très contagieuse qui touche principalement les enfants et peut entraîner de graves complications, notamment une diarrhée sévère, des otites, la cécité, une pneumonie et une encéphalite (inflammation du cerveau).

Certaines de ces complications peuvent être mortelles, a averti l’OPS, ajoutant que le groupe d’âge le plus touché comprend les enfants âgés de un à neuf ans et les jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans.

L’OPS a déclaré que 57 pour cent des cas confirmés n’étaient pas vaccinés et que dans 28 pour cent, leur statut vaccinal était inconnu, soulignant le besoin urgent de combler les lacunes dans la couverture vaccinale.

« Bien qu’il y ait eu une augmentation des cas depuis la mi-février de cette année, la tendance générale montre une diminution dans les semaines qui ont suivi fin mars. Cependant, des cas ont continué à être confirmés au cours des mois suivants », a déclaré l’OPS.

L’OPS a mis en garde en janvier et juin contre le déclin de la couverture vaccinale contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (connu sous le nom de vaccin ROR ou rougeole-oreillons-rubéole).

En 2023, il a indiqué que la couverture régionale pour la première dose du vaccin ROR était de 87 pour cent et de 76 pour cent pour la deuxième dose, en dessous du seuil idéal de 95 pour cent recommandé pour prévenir les épidémies.

En réponse à la situation, l’OPS a exhorté les États membres à mettre en œuvre des stratégies de recherche active pour détecter les cas, ainsi qu’à mener des activités de vaccination complémentaires pour combler les lacunes immunitaires existantes et à renforcer la communication avec les communautés pour promouvoir l’acceptation des vaccins.

L’OPS a également exhorté les voyageurs à se faire vacciner avant de se rendre dans des zones où la transmission de la rougeole a été documentée.

En outre, l’OPS a exhorté les pays à continuer de renforcer les systèmes de surveillance, de réagir rapidement à tout cas importé de rougeole et d’atteindre une couverture vaccinale adéquate.

« Il est crucial de s’attaquer aux facteurs de risque qui pourraient favoriser la propagation du virus, tels que la faible couverture vaccinale, les lacunes en matière de surveillance, la circulation active du virus dans d’autres régions du monde et les mouvements accrus de personnes dans la région, et des épidémies de dengue où certains cas de rougeole pourraient être masqués », a déclaré l’OPS.