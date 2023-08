HARARE, Zimbabwe (AP) — Le principal chef de l’opposition du Zimbabwe a dénoncé dimanche une « fraude flagrante et gigantesque » lors des élections du pays après que le président Emmerson Mnangagwa a été déclaré vainqueur et les observateurs internationaux ont signalé une atmosphère d’intimidation contre les électeurs.

Les résultats du dernier scrutin troublé dans ce pays d’Afrique australe ont été annoncés samedi soir, deux jours plus tôt que prévu. La Coalition des citoyens pour le changement, parti du chef de l’opposition Nelson Chamisa, a déclaré qu’elle contesterait les résultats car ils ont été « rassemblés à la hâte, sans vérification appropriée ».

« Ils ont volé votre voix et votre vote, mais jamais votre espoir », a écrit Chamisa dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, dans sa première réaction publique au résultat annoncé de l’élection. « C’est une fraude flagrante et gigantesque. »

Les habitants de ce pays de 15 millions d’habitants considéreront forcément les résultats avec méfiance.

Mnangagwa, 80 ans, a été réélu pour un deuxième et dernier mandat de cinq ans avec 52,6 % des voix, selon la Commission électorale du Zimbabwe. Chamisa, 45 ans, qui a également perdu face à Mnangagwa lors d’élections très serrées et contestées il y a cinq ans, a remporté cette fois 44 % des voix, a indiqué la commission.

Les observateurs internationaux des élections ont noté des problèmes lors des élections qui se sont déroulées mercredi et jeudi, citant une atmosphère d’intimidation à l’encontre des partisans de Chamisa. À l’approche du vote, des groupes de défense des droits internationaux ont fait état d’une répression contre l’opposition à Mnangagwa et au parti au pouvoir de longue date, le ZANU-PF.

Les groupes de défense des droits ont déclaré que le parti, qui, selon la commission électorale, conservait sa majorité parlementaire, avait utilisé la police et les tribunaux pour harceler et intimider les responsables et partisans de l’opposition.

Avant les élections, Chamisa a affirmé dans une interview avec l’Associated Press que les rassemblements de son parti avaient été dispersés par la police et que ses partisans avaient souvent été intimidés et menacés de violence.

L’élection proprement dite a également été problématique et le vote a été prolongé d’une journée supplémentaire jeudi en raison d’une pénurie de bulletins de vote, en particulier dans la capitale, Harare, et dans d’autres zones urbaines qui sont des bastions de l’opposition. Les gens dormaient dans les bureaux de vote pour s’assurer qu’ils pouvaient voter.

La victoire de Mnangagwa signifie que la ZANU-PF a conservé la direction gouvernementale qu’elle a occupée pendant les 43 années de l’histoire du Zimbabwe depuis que la nation a été renommée après son indépendance de la minorité blanche en 1980.

« C’est en effet une très heureuse occasion », a déclaré Ziyambi Ziyambi, agent électoral de Mnangagwa et ministre. « Les Zimbabwéens ont montré leur confiance en notre président et en la ZANU-PF. »

Le Zimbabwe a une histoire d’élections contestées et parfois violentes au cours des plus de quatre décennies de règne du ZANU-PF, notamment sous l’ancien président autocratique Robert Mugabe, qui a dirigé le pays pendant 37 ans et a supervisé une période d’effondrement économique qui a valu au Zimbabwe une notoriété internationale.

Le régime de Mugabe a également conduit les États-Unis et l’Union européenne à appliquer des sanctions au Zimbabwe pour des violations présumées des droits de l’homme. Ces sanctions sont pour l’essentiel toujours en vigueur.

Mugabe a été chassé du pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 2017 et remplacé par Mnangagwa, son ancien vice-président. Le coup d’État a été très populaire et célébré comme une aube nouvelle, mais alors que Mnangagwa promettait une ère de liberté et de prospérité, les critiques ont affirmé que l’ancien guérillero surnommé « le crocodile » était devenu aussi répressif que son prédécesseur.

Le Zimbabwe n’a eu que ces deux dirigeants au cours de plus de quatre décennies d’indépendance.

Les résultats des élections de 2023 ont été publiés vers 23 h 30 samedi soir au centre des résultats officiels à Harare, en prenant beaucoup par surprise. Ils sont intervenus seulement 48 heures après la clôture des bureaux de vote lors d’élections retardées, alors que les responsables électoraux avaient prévu d’annoncer les résultats cinq jours après la fin du vote.

« Nous rejetons tous les résultats rassemblés à la hâte sans vérification appropriée », a déclaré Promise Mkwananzi, porte-parole du parti CCC de Chamisa, quelques minutes après l’annonce des résultats. « Nous conseillerons les citoyens sur les prochaines étapes à mesure que la situation évolue. »

Même si le résultat sera probablement scruté de près, le parti de Chamisa n’a pas immédiatement annoncé s’il les contesterait devant les tribunaux. Chamisa a contesté sa défaite électorale de 2018 face à Mnangagwa, mais sa décision a été rejetée par la Cour constitutionnelle.

Les observateurs électoraux ont déclaré qu’ils étaient particulièrement préoccupés par le fait qu’une organisation affiliée au parti au pouvoir, Forever Associates of Zimbabwe, aurait installé des tables dans les bureaux de vote et pris des informations sur les personnes entrant dans les isoloirs. Le chef de la mission d’observation de l’Union africaine, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a déclaré que les activités des FAZ devraient être déclarées « infractions pénales ».

Plus de 40 observateurs locaux des élections ont également été arrêtés sur la base d’allégations de subversion que les critiques du gouvernement ont qualifiées d’accusations forgées de toutes pièces.

Avant l’annonce des résultats samedi, des dizaines de policiers armés équipés de canons à eau gardaient le centre national des résultats. Elle a été le théâtre de violences meurtrières après les élections d’il y a cinq ans, lorsque des soldats ont tué six personnes lors de manifestations.

Il n’y avait aucun signe de troubles dimanche matin. Les rues de Harare, qui seraient normalement animées par des vendeurs nocturnes, étaient vides peu après l’annonce samedi soir, alors que les gens digéraient les résultats et une autre victoire du ZANU-PF, qui porterait le pouvoir du parti à près d’un demi-siècle.

« C’est fait. Cela ne change jamais », a déclaré Gerald Chosawa, agent de sécurité dans une épicerie. « J’avais un peu d’espoir. »

«Maintenant, il vaut mieux se préparer à rejoindre les autres qui ont quitté le pays. C’est la meilleure option.

Imray a rapporté du Cap, en Afrique du Sud.

Farai Mutsaka et Gerald Imray, Associated Press