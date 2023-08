L’opposition zimbabwéenne crie au scandale après que le leader Mnangagwa ait remporté un second mandat

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI — L’opposition zimbabwéenne a accusé dimanche le parti au pouvoir de « fraude flagrante et gigantesque » après que les autorités ont déclaré le président sortant vainqueur des élections de la semaine dernière, malgré des allégations d’intimidation des électeurs et une répression contre les critiques du gouvernement. La Commission électorale du Zimbabwe, dont les membres sont choisis par le président, a annoncé samedi soir que le président Emmerson Mnangagwa avait remporté un deuxième mandat de cinq ans avec plus de 52 pour cent des voix. Selon les résultats de la commission, le candidat de l’opposition Nelson Chamisa n’a obtenu que 44 pour cent. Les élections ont eu lieu mercredi et se sont prolongées jusqu’à jeudi après que certaines régions, dont la capitale, Harare, n’aient pas reçu leurs bulletins de vote à temps.

« Ils ont volé votre voix et votre vote, mais jamais votre espoir. C’est une fraude flagrante et gigantesque », Chamisa a écrit dimanche le Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

S’adressant plus tard aux médias lors d’une conférence de presse, Chamisa a déclaré que le Zimbabwe souffrait d’un « cercle vicieux d’élections contestées » et a accusé Mnangagwa, arrivé au pouvoir pour la première fois après une prise de pouvoir militaire en 2017, d’avoir organisé un « coup d’État » contre le scrutin.

« Vous n’êtes pas le dernier Zimbabwéen ; vous n’êtes pas le seul Zimbabwéen », a déclaré Chamisa, s’adressant à Mnangagwa, qui dirige l’Union nationale africaine du Zimbabwe – Front patriotique, ou ZANU-PF, au pouvoir. « Nous sommes tous des Zimbabwéens, nous comptons tous. Nous comptons tous et nous veillerons à prendre position.

Mais le chef de l’opposition, qui s’est également présenté à la présidentielle en 2018, n’a pas promis de contester formellement les résultats. Selon la constitution du Zimbabwe, les candidats qui souhaitent contester le décompte final doivent déposer une requête auprès de la Cour constitutionnelle dans les sept jours suivant la déclaration du vainqueur par la commission.

Au lieu de cela, Chamisa, qui dirige le parti Coalition des citoyens pour le changement, a déclaré que le parti et ses partisans « disposent d’un million d’outils pour atteindre nos objectifs ».

Ce vote contesté intervient alors que le Zimbabwe, en Afrique australe, est aux prises avec une inflation galopante et une corruption généralisée, résultat en partie de décennies de mauvaise gestion économique sous l’ancien président Robert Mugabe, fondateur du ZANU-PF.

Mugabe a passé 37 ans au pouvoir avant que l’armée ne le renverse lors d’un coup d’État et installe Mnangagwa. Le nouveau dirigeant s’est engagé à s’attaquer aux problèmes économiques catastrophiques du Zimbabwe, mais l’inflation et le chômage restent à des niveaux vertigineux. Et des personnalités clés du cercle de Mnangagwa ont été prises au piège dans des affaires de corruption de haut niveau.

À la fin de l’année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à quatre personnes, dont le fils de Mnangagwa, pour corruption et atteinte à la démocratie au Zimbabwe.

« Nous exhortons le gouvernement zimbabwéen à prendre des mesures significatives pour créer un Zimbabwe pacifique, prospère et politiquement dynamique, et à s’attaquer aux causes profondes de nombreux maux du Zimbabwe : les élites corrompues et leurs abus des institutions du pays pour leur bénéfice personnel », a déclaré le communiqué. » a déclaré le département du Trésor dans un communiqué annonçant les sanctions.

Farai Mukupete, 58 ans, est un partisan de Chamisa et membre de la diaspora zimbabwéenne en Grande-Bretagne. Joint par téléphone, il s’est dit bouleversé par ce qu’il a décrit comme une « élection volée ».

« Il s’enrichit ainsi que sa famille », a déclaré Mukupete à propos de Mnangagwa. « Il construit un empire pour lui et sa famille à partir des ressources de ce pays. »

Mukupete a déclaré que certains Zimbabwéens commencent à voir Mugabe d’un œil plus favorable que l’actuel président. « Même s’ils détestaient Mugabe au cours des dernières années de son règne, les gens commencent à dire qu’il était bien meilleur que Mnangagwa, malgré tous ses échecs », a-t-il déclaré.

Des observateurs extérieurs, dont l’Union européenne, ont critiqué les autorités zimbabwéennes pour avoir entretenu un « climat de peur » autour des élections, notamment en intimidant les électeurs et en arrêtant des observateurs indépendants avant le scrutin.

« Pendant le processus électoral, les libertés fondamentales ont été de plus en plus restreintes (…), ce qui a entraîné un climat de peur », a déclaré vendredi la mission de l’UE dans un communiqué. « Le processus électoral n’a pas respecté de nombreuses normes régionales et internationales, notamment l’égalité, l’universalité et la transparence. »

Nkululeko Sibanda, un collaborateur de la campagne Chamisa à Harare, a déclaré que le niveau de désorganisation et de violations dont il a été témoin dans les centres de vote était « choquant ». Lors d’un entretien téléphonique depuis la capitale, il a déclaré avoir passé la majeure partie de la deuxième journée de vote à se disputer avec les responsables électoraux qui affirmaient qu’ils n’avaient même pas assez d’encre pour tamponner les bulletins de vote, ce qui était nécessaire pour les valider.

« C’est incroyable », a-t-il déclaré. « J’espère que le ZANU-PF reviendra à la raison et se rendra compte qu’il ne peut pas diriger ce pays. »

Dimanche, Mnangagwa a nié s’être livré à une fraude pour remporter les élections. Sur la plateforme X, il a déclaré que sa victoire était « un témoignage du pouvoir de l’unité et du progrès ».