L’opposition zimbabwéenne affirme que les partisans du président ont lapidé l’un de ses membres

Le principal parti d’opposition du Zimbabwe a déclaré qu’un de ses partisans avait été battu et lapidé à mort alors qu’il se rendait à un rassemblement politique jeudi, prétendument par des militants du parti au pouvoir, trois semaines avant les élections générales du pays.

La partie n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa demande. La police a déclaré dans un communiqué qu' »un incident de violence publique » avait fait un mort « à la suite des affrontements », mais n’a pas fait référence à l’affiliation politique de la victime.

La nation sud-africaine de 15 millions d’habitants a une histoire d’élections violentes et contestées depuis qu’elle a obtenu son indépendance du régime de la minorité blanche en 1980 à la suite d’une guérilla sanglante. Il organisera des élections générales le 23 août pour choisir un président, le parlement et les conseillers du gouvernement local.

Avant le vote, il y a eu des accusations selon lesquelles l’administration du président Emmerson Mnangagwa utilise la violence et l’intimidation pour réprimer ses rivaux politiques.

Fadzayi Mahere, porte-parole de l’opposition Citizens Coalition for Change, a déclaré que Tinashe Chitsunge faisait partie des partisans du parti qui se dirigeaient vers un rassemblement dans un canton politiquement instable de la capitale, Harare, jeudi, lorsqu’ils ont été « pris en embuscade » par des militants du parti au pouvoir ZANU- parti PF qui les a « agressés et lapidés ».

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient le corps d’un homme portant les couleurs jaunes du parti d’opposition allongé sur le sol dans une mare de sang et apparemment mort.

D’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux prétendaient montrer des partisans du parti au pouvoir lançant des pierres et des pierres sur un camion transportant des partisans du CCC au rassemblement dans le canton de Glen View.

Le ministère de l’Information a appelé au calme et à l’écoute du « message de campagnes pacifiques, de libre contestation des idées et de tolérance politique » du président.

Plus tôt jeudi, un rapport de Human Rights Watch intitulé « Crush Them Like Lice » a allégué qu’il y avait eu « violence, intimidation, harcèlement et répression » liés au parti de Mnangagwa et visant principalement les membres du CCC et les militants de la société civile.

« Les partisans de la ZANU-PF se sont livrés à des actes de harcèlement, des menaces et des actes de violence généralisés, empêchant les partis d’opposition d’organiser des rassemblements, de se mobiliser, de faire campagne et de s’associer avec des partisans à travers le pays », a déclaré l’organisme de surveillance basé à New York.

Mnangagwa a pris le pouvoir après un coup d’État en 2017 et a remporté une élection contestée en 2018. Lui et ses responsables ont nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles ils auraient supervisé une campagne de violence et d’intimidation avant les élections de ce mois-ci, le président disant souvent publiquement à ses partisans de mener campagnes pacifiques.