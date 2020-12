Le politicien Juan Guaidó, qui dirige la campagne à la tête de l’Assemblée nationale sortante, exhorte les Vénézuéliens à intervenir via des applications de téléphone portable ou dans des bureaux de vote en personne au Venezuela, dans d’autres pays d’Amérique latine, aux États-Unis et en Europe.

Bien que n’ayant aucune force juridique, l’enquête unifiera les ennemis de Maduro, disent les dirigeants de l’opposition. Ils disent que cela inclut les 5 millions de Vénézuéliens qui ont fui l’hyperinflation du pays et le manque de services de base tels que l’eau courante, l’électricité et l’essence.

L’enquête demande si les Vénézuéliens souhaitent mettre fin au régime de Maduro et organiser de nouvelles élections présidentielles et législatives, tout en recherchant une pression accrue de la part des alliés internationaux.

Guaidó, agissant en tant que chef de l’Assemblée nationale, s’est proclamé président par intérim au début de 2019, affirmant que Maduro était un dirigeant illégitime parce que ses adversaires les plus populaires n’avaient pas été autorisés à se présenter à l’élection présidentielle de l’année précédente. Guaidó a obtenu un large soutien dans son pays et dans des dizaines de pays, dont les États-Unis, mais ses efforts n’ont pas réussi à affaiblir l’emprise de Maduro sur le pouvoir et le soutien à l’opposition s’est affaibli.