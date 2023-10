VALENCIA, Venezuela (AP) — Josselyz Essa et un ami, deux enfants de 9 ans avec un intérêt naissant pour la politique alors que le Venezuela se prépare à sa prochaine élection présidentielle, bouillonnaient d’impatience en attendant le début du rassemblement électoral. Puis un bruit de tonnerre s’est propagé sur la foule dans les rues de la ville de Valence, au nord du pays.

Les filles se dressèrent sur la pointe des pieds et se joignirent au tumulte en criant de toutes leurs forces : « María Corina ! Maria Corina ! — c’est María Corina Machado, la politicienne de l’opposition qu’ils veulent être présidente.

Machado, un fervent défenseur du libre marché, est le favori des élections primaires organisées dimanche par l’opposition pour désigner un challenger au président Nicolás Maduro. Il s’agit du premier du genre depuis 2012 dans ce pays sud-américain en difficulté.

Mais même si Machado gagne, on ne sait toujours pas si elle sera autorisée à se présenter en 2024. Si le gouvernement de Maduro a accepté en principe cette semaine de permettre à l’opposition de choisir son candidat, il a également déjà interdit à Machado de se présenter aux élections et a déjà interdit à Machado de se présenter aux élections. le passé a contourné la loi et violé les accords comme bon lui semblait.

Tous les candidats aux primaires ont promis de renverser Maduro. Cela a suffi autrefois à obtenir le soutien des opposants à l’administration socialiste autoproclamée. De nos jours, les gens attendent beaucoup plus des candidats de l’opposition.

Certains veulent des emplois, d’autres veulent de meilleurs soins de santé publics. Certains souhaitent une baisse des prix des denrées alimentaires, d’autres souhaitent accéder aux crédits aux entreprises.

Josselyz veut juste une meilleure école.

« Il manque presque tout. Les murs sont en mauvais état. Il n’y a pas de cafétéria et la nourriture est mauvaise », a déclaré Josselyz, né peu après le début de la crise vénézuélienne qui dure depuis dix ans.

La crise politique, sociale et économique qui caractérise ce pays autrefois prospère a évolué au fil des années. La dernière phase a été particulièrement difficile après une brève stabilité économique qui s’est étendue à la fin de 2021 et au début de 2022.

Le temps des gens est consacré à la gymnastique économique. Ils peuvent se permettre de se nourrir aujourd’hui, mais pas demain. Ils peuvent recevoir une allocation du gouvernement aujourd’hui, mais pas demain. Ils peuvent faire le plein d’essence subventionnée aujourd’hui, mais pas demain.

Les alliés de Maduro ont ridiculisé et rejeté la primaire tout au long de l’année. Pourtant, le gouvernement et ses ennemis ont utilisé la compétition comme monnaie d’échange pour s’arracher mutuellement des concessions dans le cadre d’un processus de négociation destiné à mettre fin à la crise.

Maduro et une faction d’opposition soutenue par le gouvernement américain ont convenu mercredi de travailler ensemble sur les conditions de base de l’élection présidentielle de 2024. Cela a incité le gouvernement à libérer six prisonniers politiques et l’administration Biden à lever les principales sanctions économiques.

Pourtant, un comité soutenu par l’ONU enquêtant sur les violations des droits de l’homme au Venezuela a déclaré le mois dernier que le gouvernement de Maduro avait intensifié ses efforts pour restreindre les libertés démocratiques à l’approche des élections de 2024. Cela implique notamment de soumettre certains hommes politiques, défenseurs des droits humains et autres opposants à la détention, à la surveillance, aux menaces, aux campagnes diffamatoires et aux procédures pénales arbitraires.

Machado est en tête des primaires depuis des mois, même si le gouvernement a publié en juin une décision administrative lui interdisant de se présenter aux élections, alléguant des fraudes et des violations fiscales et l’accusant de rechercher les sanctions économiques que les États-Unis ont imposées au Venezuela. Deux candidats qui avaient abandonné au début du mois s’étaient inscrits alors qu’ils faisaient déjà l’objet d’interdictions.

Aux termes de l’accord de mercredi, le gouvernement et l’opposition sont censés « reconnaître et respecter le droit de chaque acteur politique de sélectionner » librement un candidat à la présidentielle. Ils ont également convenu de « promouvoir l’autorisation » de tous les candidats à participer pour autant qu’ils respectent la loi.

Consciente que Maduro a déjà violé des accords, l’administration Biden a donné au gouvernement vénézuélien jusqu’à fin novembre pour établir un calendrier et un processus permettant de réintégrer rapidement tous les candidats. Si Maduro ne respecte pas le délai, le gouvernement américain annulera une partie de l’allègement des sanctions.

« Nous avons été très clairs sur le fait que nous devons permettre la participation de tous les candidats au processus », a déclaré jeudi aux journalistes Brian Nichols, secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires de l’hémisphère occidental.

Les organisateurs de la primaire n’ont pas donné d’estimation de participation dimanche. Mais la logistique aura forcément une incidence sur la participation.

Les Vénézuéliens votent généralement sur des machines électroniques installées dans les écoles publiques. Mais la commission indépendante organisatrice des primaires a choisi d’utiliser des bulletins de vote papier et installera des centres de vote dans les maisons, les églises, les écoles privées et autres établissements.

Un sondage réalisé plus tôt ce mois-ci par la société de recherche Delphos, basée au Venezuela, indiquait que plus de la moitié des personnes identifiées comme très susceptibles ou susceptibles de participer ne savaient pas où voter.

Machado a déclaré à l’Associated Press que ce serait le « plus grand défi » de la primaire.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que nous, Vénézuéliens, souhaitons un changement profond. C’est pourquoi les gens me disent : « Vos prochaines élections, c’est avec Maduro » », a-t-elle déclaré, suggérant que les gens se concentrent sur les élections de 2024 et non sur celles de dimanche.

« Ce sur quoi nous devons nous concentrer… c’est faire savoir aux gens que les primaires ont lieu, qu’elles auront lieu le 22 et qu’ils doivent savoir où ils doivent voter », a-t-elle déclaré.

Avec l’enthousiasme d’un enfant et un intérêt inhabituel pour la politique, Josselyz a insisté pour qu’elle et sa grand-mère se rendent au rassemblement de Machado à Valence au début du mois. Elle et son amie ont trouvé une pancarte faite maison qui disait « Jusqu’à la fin avec la dame de fer » et l’ont tenue pendant un certain temps.

À proximité se trouvait Ismael Martínez, qui a déclaré avoir voté pour Maduro ainsi que pour son mentor, le défunt président Hugo Chávez. Il a déclaré que le mouvement socialiste autoproclamé de Chavez n’était « pas mauvais », mais qu’il « a échoué » à cause de certains politiciens corrompus dont « l’ego et les intérêts personnels » ont trahi le pays.

Aujourd’hui, il soutient Machado.

« Nous espérons qu’elle aura une nouvelle vision économique pour son pays », a déclaré Martínez, 43 ans, ouvrier agricole. « C’est nous qui sommes à l’origine de ce changement. Au Venezuela, nous ne sommes plus les mêmes qu’il y a 20 ans. Nous savons reconnaître où se trouvent les défauts.

Régina Garcia Cano, Associated Press