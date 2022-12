L’opposition vénézuélienne envisage de remanier le “gouvernement intérimaire”

CARACAS, Venezuela (AP) – Juan Guaidó est le visage des efforts des Vénézuéliens pour restaurer leur démocratie depuis qu’il est descendu dans la rue pour contester le régime du président Nicolás Maduro au début de 2019.

Mais l’ancien membre de la législature du pays, l’Assemblée nationale, âgé de 39 ans, risque d’être écarté par certains de ses anciens alliés qui estiment que la direction de l’opposition de Guaidó ne fonctionne pas et qu’ils doivent trouver une meilleure façon de se connecter avec les électeurs désabusés avant les élections présidentielles de 2024. Trois des quatre principaux partis d’opposition qui composent le soi-disant gouvernement intérimaire devaient voter jeudi sur une proposition visant à remplacer Guaidó par une direction par commission.

Guaidó, luttant pour son avenir politique, a averti qu’une telle décision serait inconstitutionnelle et ouvrirait la porte à la reconnaissance de la “dictature” de Maduro.

Mais les anciens législateurs – qui ont été élus à l’Assemblée nationale en 2015 mais ont vu leur mandat expirer cinq ans plus tard et fonctionnent désormais comme une ombre symbolique pour la législature d’approbation de Maduro – semblent aller de l’avant.

“Le processus que nous avons entamé en janvier 2019 s’est affaibli et n’est plus perçu comme une véritable option de changement”, a déclaré mercredi le groupe de dirigeants de l’opposition dans un communiqué. « Ce pays a besoin de nouvelles voies qui nous aideront à revenir à la démocratie.

En janvier 2019, l’Assemblée nationale, alors contrôlée par l’opposition, a voté pour cesser de reconnaître Maduro comme président après que plusieurs opposants potentiels de premier plan se soient vu interdire de se présenter contre lui. Il a ensuite nommé Guaidó, un député d’arrière-ban qui était l’un des rares dirigeants de son parti Volonté populaire à éviter l’arrestation ou l’exil, pour être le «président par intérim» de la nation conformément à l’ordre de succession défini dans la constitution du Venezuela.

Guaidó a été rapidement reconnu comme le leader légitime du Venezuela par les États-Unis et des dizaines de gouvernements en Europe et en Amérique latine. Mais son gouvernement intérimaire n’a pu prendre le contrôle d’aucune institution gouvernementale et, surtout, n’a pas réussi à convaincre l’armée.

Entre-temps, Maduro n’a fait que renforcer son emprise sur le pouvoir, alors même que les Vénézuéliens ordinaires souffrent d’une inflation élevée, d’une pauvreté croissante et de pénuries généralisées aggravées par les sanctions pétrolières américaines.

Geoff Ramsey, analyste vénézuélien au Bureau de Washington sur l’Amérique latine, a déclaré que la proposition de remodeler le gouvernement intérimaire reflète les efforts de l’opposition pour s’adapter à la frustration croissante des Vénézuéliens. Dans une enquête d’opinion menée en novembre par l’une des principales universités du pays, 57% des Vénézuéliens ont déclaré que le gouvernement intérimaire devrait être dissous et seulement 6% ont déclaré qu’ils voteraient pour Guaidó en cas de primaires pour voir qui se présenterait contre Maduro s’il devait le faire. décider de briguer un troisième mandat, comme on s’y attend généralement.

“Les Vénézuéliens ont abandonné l’expérience du gouvernement intérimaire”, a déclaré Ramsey. “Cette proposition est une reconnaissance de l’opposition au sens large qu’elle doit trouver des moyens de renouer avec la population au-delà du simple fait de s’asseoir, de croiser les bras et d’attendre que l’armée se déconnecte de Maduro.”

Mariano de Alaba, un analyste vénézuélien du groupe de réflexion International Crisis Group, a déclaré que le retrait de Guaidó de son poste rendrait les primaires plus compétitives car il n’aurait pas autant accès aux fonds et aux mécanismes du gouvernement intérimaire.

“Ils essaient de clore ce chapitre parce que l’opposition cherche un nouveau chef”, a déclaré de Alba.

Guaidó a officiellement perdu son poste de chef de l’Assemblée nationale fin 2020, à la fin du mandat de cinq ans de la législature. Mais les partis d’opposition ont boycotté les élections au Congrès organisées cette année-là par le gouvernement de Maduro, et à la place, les législateurs choisis en 2015 ont continué à légiférer parallèlement à l’Assemblée nationale contrôlée par Maduro.

Plus tôt ce mois-ci, Guaidó a demandé à l’opposition de prolonger d’un an son mandat de chef du gouvernement intérimaire. Mais mercredi, 67 députés de l’opposition ont signé une déclaration disant qu’ils voteraient pour changer le fonctionnement du gouvernement intérimaire.

L’une des propositions en circulation appelle à la création d’une commission composée de législateurs de l’opposition qui favorisera la transition vers la démocratie, gérera la coopération avec les gouvernements étrangers et protégera les actifs du gouvernement vénézuélien à l’étranger.

Ces actifs à l’étranger comprennent le raffineur de pétrole Citgo, basé à Houston, dont le contrôle a été confié à des gestionnaires nommés par l’opposition après que l’administration Trump a retiré la reconnaissance du gouvernement Maduro. Citgo se bat contre les poursuites intentées par des créanciers du gouvernement vénézuélien qui souhaitent saisir ses actifs aux États-Unis en compensation des dettes impayées accumulées par l’administration Maduro.

La session de jeudi de l’assemblée intérimaire se tenait pratiquement alors que de nombreux politiciens de l’opposition ont fui le Venezuela.

—

AP Writer Joshua Goodman à Miami a contribué à ce rapport. Rueda a rapporté de Bogota, Colombie.

Camille Rodriguez Montilla et Manuel Rueda, The Associated Press