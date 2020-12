L’opposition vénézuélienne dirigée par le «président par intérim» soutenu par les États-Unis, Juan Guaido, a tenu des «consultations populaires» pour démontrer le rejet du gouvernement national après avoir boycotté le vote parlementaire, mais a fini par brûler les bulletins de vote.

La dite «Consultations populaires» organisé par les partisans du soi-disant « président par intérim » a commencé en ligne lundi et s’est terminé par une participation en personne samedi. Cette décision a eu lieu après qu’une élection officielle tenue au début du mois a transféré le contrôle de l’Assemblée nationale vénézuélienne au parti socialiste PSUV du président Nicolas Maduro.

Comme lors des élections présidentielles de 2018 qui ont donné la victoire à Maduro lui-même, la plupart de l’opposition a boycotté le vote officiel. Après avoir perdu ce qui était considéré comme son dernier bastion institutionnel, les partisans de Guaido ont décidé de démontrer l’ampleur du rejet populaire présumé du gouvernement vénézuélien qu’ils continuent à qualifier d’illégitime.

Bien que le taux de participation aux élections officielles n’ait pas été particulièrement élevé, l’initiative de Guaido n’a guère mieux réussi puisque, selon les propres estimations des organisateurs citées par Reuters, un peu moins de 6,5 millions sur environ 17,5 millions d’électeurs éligibles ont pris part à la « consultation, » dont quelque 845 000 personnes vivant à l’étranger.

Les médias d’entreprise américains se sont moqués du gouvernement du Venezuela pour son taux de participation relativement faible aux élections législatives (32%). C’était l’une des élections parallèles de Guaido "consultation" centres aujourd’hui, dirigés par l’opposition soutenue par les États-Unis qui a boycotté les élections. La plupart que j’ai rencontrés là-bas étaient des militants / politiciens. pic.twitter.com/gRRUDM2jwJ – Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 12 décembre 2020

Le résultat de la « consultation » n’a pas semblé affecter la situation politique de la nation latino-américaine frappée par des sanctions américaines strictes visant son secteur pétrolier et exacerbant une crise économique prolongée. Maduro lui-même a balayé l’initiative de l’opposition en disant que « Aucune consultation Internet n’a de statut constitutionnel » ou tout «Valeur juridique».

Imaginez la panique (et la répression sécuritaire) qui s’ensuivrait aux États-Unis si une personnalité politique radicale soutenue et financée ouvertement par une puissance étrangère promouvait un boycott des élections législatives de mi-mandat, puis organisait un faux référendum électoral parallèle pour conduire un changement de régime. – Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 12 décembre 2020

Dans 11 des 24 États du Venezuela, les forces de l’ordre ont cherché à interrompre la participation en personne à la « consultation » en supprimant les sites de vote informels, les organisateurs se sont plaints. Pourtant, ils ont eux-mêmes fini par détruire toutes les traces du « consultation », au moins dans certains des bureaux de vote improvisés.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une pile de bulletins de vote et de registres de vote brûlés sur le sol dans l’un de ces sites dans le nord de l’État de Miranda. Les organisateurs ont affirmé qu’ils l’avaient fait pour protéger l’identité des participants.

# 12Dic #Miranda #ConsultaPopular

Al cierre de la consulta popular, en el municipio Lander de los Valles del Tuy se quemaron los cuadernos de los participantes «para resguardar su identidad y que no haya riesgo de otra lista Tascón», expresó Orlando Rondón, dirigente de Copei pic.twitter.com/KXYPplPt6a – Reporte Ya (@ReporteYa) 12 décembre 2020

«Il n’y aura aucune trace de participation aujourd’hui, soyez rassurés. Tous les registres et bulletins de vote seront détruits immédiatement [after the voting count] est conclu, « un membre autoproclamé de la commission de vote, Emilio Grateron, a déclaré lors d’une conférence de presse après l’événement.

Après s’être déclaré ‘président par intérim’ au début de l’année dernière, Guaido a immédiatement reçu le soutien des États-Unis et de ses alliés. Pourtant, ses efforts pour prendre le pouvoir à Caracas, y compris par le biais d’une tentative de coup d’État, se sont soldés par un échec puisqu’il n’a pas réussi à gagner le soutien de l’armée vénézuélienne et d’autres éléments clés de la société.

Guaido semble également perdre progressivement son influence, même sur les autres membres de l’opposition. Plus tôt en décembre, un autre politicien de l’opposition, Henrique Capriles, a exhorté la nouvelle administration américaine à abandonner son soutien à l’auto-proclamation « président par intérim » tout en déplorant le fait que l’opposition vénézuélienne manque d’un véritable chef.

