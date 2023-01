L’opposition vénézuélienne dépouille Guaidó de son rôle “présidentiel”

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Pendant trois ans, Juan Guaidó a dirigé les efforts de l’opposition vénézuélienne pour organiser de nouvelles élections et destituer le président socialiste Nicolás Maduro.

Mais vendredi, des dizaines de politiciens qui ont autrefois soutenu Guaidó ont voté en faveur de la destitution de l’ingénieur de 39 ans et du remplacement de son “gouvernement intérimaire” soutenu par les États-Unis par un comité chargé de superviser les primaires présidentielles l’année prochaine et de protéger les actifs de la nation à l’étranger.

Le vote reflète un équilibre changeant des pouvoirs au sein de l’opposition, qui tente de trouver de nouvelles façons de se connecter avec les électeurs avant l’élection présidentielle de 2024.

Trois des quatre principaux partis d’opposition du Venezuela ont soutenu la proposition de destituer Guaidó, qui n’était soutenu que par son propre parti Volonté populaire.

Après le vote, Guaidó a déclaré que cette décision créerait un “vide de pouvoir” qui pourrait encourager davantage de nations étrangères à reconnaître l’administration Maduro.

“S’il n’y a pas de gouvernement intérimaire, qui reconnaîtront-ils à sa place”, a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, nous avons sauté dans l’abîme. Et renoncé à un outil important dans notre lutte.

Les opposants à Guaido ont déclaré que de nouvelles façons de se connecter avec les électeurs devraient être trouvées. Le gouvernement intérimaire n’a aucune emprise sur les institutions locales et est incapable de fournir des services de base, certains Vénézuéliens se moquant de lui comme d’un « faux » gouvernement.

“C’est le cœur lourd que je fais ce vote”, a déclaré Luis Silva, membre du parti Action démocratique qui a participé à la session en ligne pour le vote. “Nous n’avons pas été en mesure de parvenir à une décision unanime, mais nous devons chercher de nouvelles stratégies.”

Daniel Varnagy, professeur de sciences politiques à l’Université Simon Bolivar de Caracas, a déclaré que l’opposition avait suscité de grandes attentes sous la direction de Guaidó, mais qu’elle n’avait ensuite pas tenu ses promesses envers les personnes aspirant à un changement de gouvernance au Venezuela.

“Il a promis de mettre fin à l’usurpation (de Maduro), de mener une transition et d’organiser des élections équitables, et rien de tout cela ne s’est produit”, a déclaré Varnagy.

Guaidó a accédé à la direction de l’opposition en 2019 alors qu’il était président de la législature alors contrôlée par l’opposition, qui avait commencé son mandat de cinq ans en 2015 après ce que de nombreux observateurs considéraient comme les dernières élections équitables du Venezuela. C’était la dernière institution non contrôlée par les socialistes de Maduro.

L’Assemblée nationale a soutenu que Maduro avait remporté illégalement son deuxième mandat présidentiel en 2018 parce que ses principaux rivaux avaient été interdits de se présenter. Les législateurs de l’opposition ont donc créé un «gouvernement intérimaire», dirigé par Guaidó, qui devait durer jusqu’à ce que Maduro démissionne et que des élections libres puissent avoir lieu.

Guaidó a organisé des manifestations au Venezuela, s’est faufilé hors du pays pour une tournée internationale et a été reconnu comme le leader légitime du pays par les États-Unis et des dizaines de gouvernements européens et latino-américains qui ont rejeté le régime de Maduro.

Son administration intérimaire a également reçu le contrôle des actifs du gouvernement vénézuélien à l’étranger qui avaient été gelés, y compris Citgo, le raffineur de pétrole basé à Houston.

Mais l’opposition dirigée par Guaidó n’a pas réussi à gagner l’armée vénézuélienne ou les tribunaux du pays à ses côtés, tandis que l’administration de Maduro a fait face à des manifestations de rue et a resserré encore plus son emprise sur la nation sud-américaine.

L’incapacité à chasser Maduro a frustré les Vénézuéliens, qui sont aux prises avec une inflation élevée, des pénuries alimentaires et les salaires les plus bas d’Amérique du Sud – des difficultés qui ont poussé des millions de personnes à migrer ces dernières années.

Dans un sondage réalisé par l’Université Andres Bello du Venezuela en novembre, seuls 6% des Vénézuéliens ont déclaré qu’ils voteraient pour Guaidó s’il participait aux primaires présidentielles l’année prochaine, tandis que quelques autres dirigeants de l’opposition ont obtenu un plus grand nombre.

L’influence de Guaidó a également diminué depuis fin 2020, lorsque l’Assemblée nationale qui l’a élu président par intérim a été remplacée par de nouveaux législateurs choisis lors d’élections boycottées par les partis d’opposition.

De nombreux membres de l’Assemblée nationale de 2015 sont maintenant en exil, mais ils continuent de prétendre être le pouvoir législatif légitime du Venezuela et tiennent des réunions en ligne au cours desquelles ils prennent des décisions sur des questions impliquant le « gouvernement intérimaire ».

Vendredi, 72 des 109 anciens législateurs qui ont participé à la session en ligne ont voté en faveur d’une mesure appelant à remplacer l’administration intérimaire de Guaidó par un comité composé de plusieurs dirigeants de l’opposition.

Rueda a rapporté de Bogota, Colombie.