L’opposition turque est pessimiste quant à la défaite d’Erdogan lors du second tour des élections

ISTANBUL – Deux jours s’étaient écoulés depuis l’élection historique de la Turquie et Gokce Sari, une partisane de l’opposition âgée de 24 ans, était toujours en train de subir la défaite, sa candidate étant loin derrière le président Recep Tayyip Erdogan au premier tour de scrutin. « Je suis désesperé. Parfois, je suis en colère », a-t-elle déclaré. Mais c’était une prise de conscience plus profonde qui la hantait, les résultats pour le parlement et le président montrant que les partis qui ne reflétaient pas sa vision du monde et les électeurs qui ne partageaient pas ses priorités avaient plus d’influence qu’elle ne l’avait imaginé.

« Je ne semble pas comprendre ma société », dit-elle. « Mon espoir a entravé ma compréhension de la réalité, de la dégradation et de l’ignorance de notre société. »

Dans les rues de son quartier de Besiktas à Istanbul, où la plupart des gens ont traditionnellement voté contre le parti au pouvoir, et au siège du parti d’opposition à travers la Turquie, les partisans du challenger d’Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, étaient aux prises avec des résultats électoraux remplis de vérités inconfortables – et se demandaient si tout chemin vers la victoire restait au second tour de l’élection.

Erdogan a l’avantage alors que les élections en Turquie se dirigent vers le second tour

Des sondages indépendants avant le vote ont montré que Kilicdaroglu menait le président sortant de quelques points, nourrissant les espoirs de l’opposition après deux décennies dans l’ombre d’Erdogan. Mais le résultat final, une victoire de près de cinq points par Erdogan, a soulevé des questions, notamment si certains répondants avaient caché leurs préjugés contre Kilicdaroglu, un membre de la minorité religieuse alévie persécutée de Turquie qui a parlé ouvertement de sa foi pendant la campagne.

Ce n’était pas seulement sa foi. Avant les élections, il y avait eu des différends au sein de l’opposition sur la question de savoir si Kilicdaroglu était le meilleur candidat pour affronter le dirigeant dominant de la Turquie, étant donné que d’autres au sein du parti de Kilicdaroglu étaient plus populaires ou charismatiques.

Les partis nationalistes se sont mieux comportés que prévu dimanche et un candidat présidentiel d’extrême droite, Sinan Ogan, a recueilli plus de 5 % des voix. Le succès des nationalistes a suggéré que la diffamation par Erdogan de l’opposition en tant que « terroristes » avait gagné du terrain auprès du public – au moins plus que les appels de Kilicdaroglu pour un retour à la démocratie et à la justice, des choses qui, selon lui, avaient été perdues sous le régime autocratique d’Erdogan.

Sari était dure avec elle-même, citant des angles morts qui étaient vrais pour d’autres partisans de l’opposition. « Je connais Istanbul, Antalya, Izmir », a-t-elle dit, citant des endroits où l’opposition était forte. Les électeurs, avait-elle supposé, étaient en colère contre l’économie lamentable et la réponse inadéquate du gouvernement aux tremblements de terre meurtriers dans le sud de la Turquie il y a quelques mois. Mais ces préoccupations ne semblaient pas s’enregistrer lorsque le jour des élections est finalement arrivé.

« Je pensais que les gens tireraient certaines conclusions », a déclaré Sari. Les résultats avaient renforcé sa conviction de quitter la Turquie, a-t-elle dit, dans l’espoir que dans quelques décennies, le pays pourrait éventuellement changer.

Kilicdaroglu et des hauts responsables de son Parti républicain du peuple, ou CHP, se sont réunis mardi à Ankara pour trouver un moyen d’éviter le désastre lorsque les électeurs turcs retourneront aux urnes le 28 mai pour le second tour. Au moins un haut responsable, responsable de la surveillance des élections, a démissionné, dans le cadre de ce que les médias turcs ont rapporté être un bouleversement plus important dans la gestion d’une campagne autrefois confiante, maintenant soudainement à la dérive. Le candidat, quant à lui, a lancé le dernier de ses cris de ralliement au public, celui-ci axé sur les jeunes.

De sa table de cuisine, le challenger d’Erdogan fait passer son message

Sur Twitter, Kilicdaroglu a présenté le soutien aux ultranationalistes comme une preuve que les électeurs voulaient du « changement ». Mais il était également clair, a-t-il dit, que « nous sommes le parti qui doit se battre beaucoup plus dur ».

Les jeunes avaient le plus à perdre si Erdogan restait, a-t-il dit, si les choses restaient comme elles étaient. « Vous n’êtes pas en mesure de vous permettre quoi que ce soit », a-t-il écrit. « Votre joie de vivre vous a été volée. La jeunesse est censée être insouciante. Ils ne vous ont pas laissé vivre cela même pour une journée.”

A quelques kilomètres du bureau de Kilicdaroglu, dans le palais présidentiel, Erdogan a reçu mardi certains de ses alliés électoraux, dont le chef d’un parti islamiste pur et dur qui a poussé à l’annulation d’une loi protégeant les femmes de la violence.

« L’opposition doit comprendre qu’elle ne peut plus gagner les élections avec des organisations terroristes », a déclaré Erdogan dans une interview télévisée diffusée mardi soir, doublant son allégation sans fondement selon laquelle Kilicdaroglu était aligné avec des militants kurdes parce qu’il avait reçu le soutien d’un Kurde- parti d’opposition dirigé.

Erdogan, dont la base fidèle comprend des musulmans conservateurs, a déclaré qu’il se rendrait dans la zone du tremblement de terre, où il avait reçu un fort soutien, et tiendrait « des réunions de type rassemblement pour s’unir au peuple ». Les partisans de l’opposition, a-t-il noté, ont « insulté » les survivants du tremblement de terre après les élections en raison de leurs préférences politiques. « C’est très, très mal », a-t-il déclaré.

Une nouvelle menace monte dans la Turquie ravagée par le tremblement de terre : des montagnes de décombres

Le moral des partisans de Kilicdaroglu était bas, a déclaré un responsable du CHP, ajoutant que « nous ne perdons pas espoir ». Mais ils ont été surpris par le nombre de voix accordées au parti au pouvoir, ainsi qu’au partenaire de l’alliance d’extrême droite d’Erdogan, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car le responsable n’était pas autorisé à parler au nom du parti.

L’un des facteurs de la défaite au premier tour était la foi alévie de Kilicdaroglu, a déclaré l’officiel. Les préjugés n’étaient pas forts chez les jeunes, mais « ils existent dans les générations plus âgées », a déclaré le responsable.

Le CHP a déclaré mercredi qu’il s’opposait toujours aux « erreurs » dans le décompte des voix dans plusieurs villes, bien que le parti n’ait pas indiqué que les erreurs avaient changé les résultats globaux de l’élection.

D’autres pensaient que l’opposition avait peut-être mal interprété la politique changeante des plus jeunes électeurs de Turquie. « Le nationalisme augmente, surtout chez les jeunes », a déclaré Mehmet Yildiz, 31 ans, qui travaille dans la banque et s’est assis avec son ordinateur portable mardi après-midi dans un parc de Besiktas. « Je pense que les jeunes pensent que les Syriens et les Afghans profitent d’eux », a-t-il déclaré, faisant référence à la rhétorique anti-immigration qui a été un élément de base des campagnes des nationalistes.

Kilicdaroglu, lors de sa campagne, avait également saisi la colère contre les immigrés en Turquie, s’engageant à renvoyer les réfugiés syriens dans leur pays d’ici deux ans.

Yildiz a déclaré que le seul espoir de Kilicdaroglu, qu’il soutenait, était « d’agir en nationaliste pour le second tour ». En ce moment, il « agissait comme un libéral de gauche ». À l’avenir, pensait-il, les messages de Kilicdaroglu pourraient devenir plus «populistes».

En haut de la colline dans le parc, une femme de 36 ans a déclaré qu’elle n’avait pas voté pour Erdogan ou Kilicdaroglu mais pour Ogan, l’ultranationaliste obscur qui avait recueilli plus de 5 % des voix dans la course présidentielle. Elle aimait le peu qu’elle savait sur Ogan – son éducation, son expérience – mais surtout, elle avait été influencée par des affirmations selon lesquelles les deux candidats traditionnels étaient associés à des organisations «terroristes».

« Des deux côtés, les eaux sont troubles. Je ne vais pas dans l’eau trouble », a-t-elle déclaré. Au second tour, cependant, elle a déclaré qu’elle voterait pour Kilicdaroglu et a été consternée qu’Erdogan ait recueilli autant de votes au premier tour. « C’est peut-être que les électeurs ont peur du changement », a-t-elle déclaré.