Kemal Kilicdaroglu a accusé le parti AK au pouvoir de « bloquer la volonté de Türkiye »

Le chef du Parti républicain du peuple turc (CHP), Kemal Kilicdaroglu, a exhorté le Conseil électoral suprême à agir « responsable » et publier rapidement les résultats de l’élection présidentielle, affirmant que le parti au pouvoir Justice et Développement (AK) du président Recep Tayyip Erdogan est « bloquer la volonté de Türkiye. »

« Ma chère nation, ils bloquent le système avec des objections répétées aux scrutins où nous avons des votes plus élevés », Kilicdaroglu a déclaré aux journalistes au siège du parti à Ankara dimanche soir.

« Vous ne pouvez pas empêcher ce qui se passera par des objections. Nous ne permettrons pas un fait accompli », a-t-il dit, selon Al Jazeera.

Le parti AK d’Erdogan a à son tour accusé le candidat rival de « une tentative d’assassinat de la volonté nationale », avec le porte-parole Omer Celik appelant les revendications de l’opposition « irresponsable. »

Le candidat étranger, Sinan Ogan, est également intervenu en affirmant que son camp avait « J’ai entendu dire que certaines manipulations sont effectuées dans les processus de dépouillement des votes à l’étranger.

« Nous ne permettrons pas un fait accompli avec une manipulation des votes étrangers. Ne stressez pas l’environnement. C’est jusqu’au deuxième tour », Ogan a tweeté.

Le président du Conseil électoral suprême, Ahmet Yener, a rejeté les accusations de l’opposition selon lesquelles il retardait les résultats, affirmant plus tôt dimanche que les données étaient saisies dans le système et partagées avec les médias et les partis politiques. « instantanément ».

L’organisme électoral doit encore finaliser le décompte et annoncer les résultats officiels, mais si aucun candidat ne remporte au moins la moitié des voix, un second tour aura lieu le 28 mai.

Avec plus de 96 % des bulletins comptés, l’avance initialement confortable d’Erdogan est tombée à 49,4 % – juste en dessous de la majorité de 50 % nécessaire pour éviter un second tour, selon Anadolu. Son principal rival de l’opposition, Kilicdaroglu, a 44,9%, tandis que Sinan Ogan est loin troisième avec 5,3%.

Alors que la majorité des votes nationaux sont déjà comptés, la plupart des bulletins de vote déposés à l’extérieur du pays doivent encore être comptabilisés. La répartition peut également changer en fonction de la manière dont l’organe électoral traite les suffrages exprimés pour Muharrem Ince, qui s’était retiré de la course mais a néanmoins obtenu environ 0,5%.