L’opposition tunisienne proteste contre le régime présidentiel

TUNIS, Tunisie (AP) – Les partis d’opposition et d’autres en colère contre la crise économique tunisienne et la dérive de plus en plus autoritaire du président prévoient de défiler dans la capitale samedi pour marquer 12 ans depuis que les manifestants tunisiens ont déclenché les soulèvements du printemps arabe dans la région.

Le mouvement de protestation intervient après les élections législatives désastreuses du mois dernier au cours desquelles seulement 11% des électeurs ont voté. Les élections visent à remplacer et à remodeler une législature que le président Kais Saied a dissoute en 2021. Le deuxième tour est prévu pour le 29 janvier.

Cela survient également alors que le pays traverse une crise économique majeure, avec une inflation et un chômage en hausse. Les Tunisiens ont été frappés par la flambée des prix des denrées alimentaires et les pénuries de carburant et de denrées de base comme le sucre, l’huile végétale et le riz ces derniers mois.

Le chef du Front de salut national, une coalition de cinq partis d’opposition dont le parti d’opposition islamiste populaire Ennahdha, Ahmed Nejib Chebbi, a déclaré que des dizaines de milliers de Tunisiens devraient prendre part à la marche de protestation sur l’avenue Habib Bourguiba, l’artère principale de la capitale et site clé de la révolution.

Le ministère de l’Intérieur a appelé tous les groupes autorisés à organiser des manifestations à respecter l’itinéraire et le calendrier prédéfinis et à veiller à ce qu’il n’y ait pas de violence.

Le ministère a également exhorté les manifestants à respecter les restrictions et à ne pas provoquer d’affrontements avec les forces de sécurité.

Le 14 janvier 2011, le président Zine el-Abidine Ben Ali a été chassé du pouvoir, transformant le pays en une démocratie naissante qui a inspiré le printemps arabe. Ben Ali est mort en 2019.

Saied, qui a été élu en 2019, a restreint l’indépendance du pouvoir judiciaire et affaibli les pouvoirs du parlement.

Lors d’un référendum en juillet de l’année dernière, les électeurs tunisiens ont approuvé une constitution qui accorde de larges pouvoirs exécutifs au président. Saied, qui a dirigé le projet et rédigé lui-même le texte, a pleinement utilisé le mandat en septembre, modifiant la loi électorale pour diminuer le rôle des partis politiques.

En réponse apparente aux critiques, Saied a effectué vendredi une visite surprise de l’avenue Bourguiba et a traversé le quartier historique de la capitale, la médina. Il a appelé à la prudence face aux “intrus et renégats” qui pourraient se mêler aux manifestants pour provoquer des heurts.

L’anniversaire du 14 janvier a été aboli comme date de commémoration officielle par Saied, qui a plutôt déclaré le 17 décembre comme le « jour de la révolution ».

Le soulèvement tunisien a commencé le 17 décembre 2010, lorsqu’un vendeur de fruits désespéré s’est immolé par le feu, déclenchant la colère et la frustration refoulées de ses compatriotes, qui ont organisé des manifestations qui se sont propagées à tout le pays et ont conduit à la révolution.

