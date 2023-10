LONDRES (AP) — Le Parti travailliste, principal parti d’opposition britannique, a remporté de manière décisive deux élections spéciales, s’emparant de sièges au Parlement qui ont longtemps été des bastions solides des conservateurs au pouvoir.

Les résultats ont montré tôt vendredi que les électeurs de Tamworth, dans le centre de l’Angleterre, et du Mid-Bedfordshire, au nord de Londres, sont passés des conservateurs aux travaillistes en nombre presque sans précédent, renforçant ainsi le statut du parti travailliste en tête des élections nationales de l’année prochaine.

Le leader travailliste Keir Starmer a affirmé que son parti était en train de « redessiner la carte politique ».

La candidate travailliste Sarah Edwards a remporté Tamworth, où les conservateurs ont gagné par près de 20 000 voix en 2019, et le travailliste Alistair Strathern a remporté le Mid-Bedfordshire en annulant une marge conservatrice de 25 000 voix.

John Curtice, expert en sondages à l’Université de Strathclyde, a déclaré que les « fluctuations exceptionnelles » en faveur du parti travailliste pouvaient être comparées à l’effondrement du soutien aux conservateurs sous le premier ministre John Major dans les années 1990.

« Et nous savons tous comment cela s’est terminé », a-t-il déclaré – lors d’une victoire écrasante aux élections de 1997 pour le Parti travailliste sous Tony Blair.

D’autres ont averti que le taux de participation au vote de jeudi était faible et que les élections étaient inhabituelles car elles remplaçaient des législateurs qui avaient tous deux démissionné dans un flou.

Le législateur de Tamworth, Chris Pincher, a démissionné après que l’organisme de surveillance des normes du Parlement ait recommandé sa suspension pour comportement « totalement inapproprié » après avoir peloté deux hommes dans un club privé de membres de Londres. La réticence du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, à sanctionner Pincher lorsque les allégations ont été révélées, a contribué à déclencher l’éviction de Johnson par son propre parti l’année dernière.

Nadine Dorries, députée du Mid-Bedfordshire, a démissionné en raison du traitement réservé à Johnson et de son propre échec à être nommée à la chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords. Dorries est un allié solide de Johnson qui a accusé le Premier ministre Rishi Sunak d’avoir aidé à renverser l’ancien dirigeant.

Le président du Parti conservateur, Greg Hands, a imputé les pertes à des « problèmes d’héritage » et a déclaré que les gens étaient « satisfaits du travail que fait Rishi Sunak en tant que Premier ministre ».

Les résultats ajoutent à la pression sur le parti au pouvoir, qui a perdu plusieurs élections partielles depuis que Sunak a pris ses fonctions il y a un peu moins d’un an. Il a remplacé Liz Truss, qui a annoncé sa démission il y a un an vendredi après que son projet de réductions d’impôts non financées ait plongé les marchés financiers dans la tourmente et secoué l’économie.

Truss n’a passé que sept semaines au pouvoir après avoir remporté une course à la direction du parti pour remplacer Boris Johnson, qui a démissionné après trois ans de mandat lorsque des scandales sur l’argent et l’éthique ont retourné les législateurs du parti contre lui.

Sunak a stabilisé l’économie mais n’a pas réussi à améliorer la note du parti dans les sondages d’opinion, où il est constamment à la traîne entre 10 et 20 points derrière les travaillistes. Des élections nationales doivent être déclenchées d’ici la fin 2024.

Les résultats de vendredi confirment les sondages montrant que les conservateurs perdent leur soutien à travers le pays, depuis les électeurs aisés du Sud rebutés par le Brexit jusqu’aux électeurs de la classe ouvrière du Nord qui ont quitté le Parti travailliste en 2019 après que Johnson a promis d’étendre la prospérité aux zones longtemps négligées.

Jill Lawless, Associated Press