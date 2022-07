L’opposition sri-lankaise espère installer un nouveau gouvernement dans un contexte de troubles économiques et politiques

Les partis politiques de l’opposition sri-lankaise se réuniront dimanche pour convenir d’un nouveau gouvernement un jour après que le président et le Premier ministre du pays ont proposé de démissionner au cours de la journée la plus chaotique du pays depuis des mois de troubles politiques, les manifestants prenant d’assaut les maisons des deux responsables et incendiant l’un d’entre eux. des bâtiments dans une rage sur la crise économique de la nation.

Il n’était pas clair si le président Gotabaya Rajapaksa était là à l’époque, et le porte-parole du gouvernement Mohan Samaranayake a déclaré qu’il n’avait aucune information sur les mouvements du président.

Les manifestants restent dans l’enceinte où ils ont pris d’assaut la résidence officielle du président, son bureau et la résidence officielle du Premier ministre, affirmant qu’ils resteront jusqu’à ce que les dirigeants démissionnent officiellement. Des soldats ont été déployés autour de la ville avec le chef d’état-major de la Défense Shavendra Silva appelant au soutien du public pour maintenir la loi et l’ordre.

Le législateur de l’opposition MA Sumanthiran a déclaré que tous les partis d’opposition combinés pourraient facilement rassembler les 113 membres nécessaires pour afficher une majorité au parlement, auquel cas ils demanderont à Rajapaksa d’installer le nouveau gouvernement, puis de démissionner.

Le Premier ministre démissionnera mercredi, selon l’orateur

Il a déclaré que les parties espéraient parvenir à un consensus dimanche.

Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a déclaré qu’il quitterait ses fonctions une fois qu’un nouveau gouvernement serait en place, et quelques heures plus tard, le président du Parlement a déclaré que Rajapaksa se retirerait mercredi. La pression sur les deux hommes avait augmenté alors que la crise économique déclenchait de graves pénuries d’articles essentiels, laissant les gens lutter pour obtenir de la nourriture, du carburant et d’autres nécessités.

Si le président et le Premier ministre démissionnent, le président Mahinda Yapa Abeywardena prendra la relève en tant que président temporaire, conformément à la constitution.

Les manifestants réagissent après que la police a tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser à Colombo samedi. (Amitha Thennakoon/Associated Press)

Rajapaksa a nommé Wickremesinghe au poste de Premier ministre en mai dans le but de résoudre les pénuries et d’amorcer la reprise économique.

Wickremesinghe avait participé à des pourparlers cruciaux avec le Fonds monétaire international pour un programme de sauvetage et avec le Programme alimentaire mondial pour faire face à une crise alimentaire prévue. Le gouvernement doit soumettre un plan sur la soutenabilité de la dette au FMI en août avant de parvenir à un accord.

Les analystes disent qu’il est douteux qu’un nouveau dirigeant puisse faire plus que ce que Wickremesinghe avait fait. Les efforts de son gouvernement se sont révélés prometteurs, avec des engrais indispensables pour la culture de la saison prochaine et un premier lot de commandes de gaz de cuisine arrivant dans le pays dimanche.

“Les troubles pourraient semer la confusion”

“Ce genre de troubles pourrait semer la confusion parmi les organisations internationales comme le FMI et la Banque mondiale”, a déclaré l’analyste politique Ranga Kalansooriya, ajoutant qu’une nouvelle administration devrait convenir d’un programme commun de relance économique.

Il a déclaré que si Wickremesinghe travaillait dans la bonne direction, la faiblesse de son administration n’était pas de mettre en œuvre un plan à long terme pour se concentrer sur la résolution des problèmes quotidiens.

Il est peu probable qu’un gouvernement multipartite s’accorde sur des réformes économiques soutenues par le FMI sans que certains partis membres perdent leur identité politique et idéologique.

Wickremesinghe a déclaré samedi qu’il n’était pas approprié pour lui de partir sans gouvernement en place.

“Aujourd’hui, dans ce pays, nous avons une crise du carburant, une pénurie alimentaire, nous avons le chef du Programme alimentaire mondial qui vient ici et nous avons plusieurs questions à discuter avec le FMI”, a déclaré Wickremesinghe. “Par conséquent, si ce gouvernement part, il devrait y avoir un autre gouvernement.”

Des milliers de manifestants sont entrés samedi dans la capitale Colombo et ont envahi la résidence fortifiée de Rajapaksa. Des foules de gens ont plongé dans la piscine du jardin, se sont allongés sur des lits et ont utilisé leurs caméras de téléphone portable pour capturer le moment. Certains ont fait du thé ou ont utilisé la salle de sport tandis que d’autres ont publié des déclarations depuis une salle de conférence exigeant que le président et le Premier ministre partent.

Compter sur l’aide de l’Inde

Même si Wickremesinghe et Abeywardena ont déclaré dans leurs discours qu’ils avaient parlé avec le président, ils n’ont rien dit sur son sort.

Les manifestants ont ensuite fait irruption dans la résidence privée du Premier ministre et y ont mis le feu, a déclaré le bureau de Wickremesinghe. Il n’était pas clair s’il était là lorsque l’incursion s’est produite et le porte-parole du Premier ministre n’a pas pu être joint pour commenter.

Le pays compte sur l’aide de l’Inde et d’autres pays alors que les dirigeants tentent de négocier un plan de sauvetage avec le FMI. Wickremesinghe a déclaré récemment que les négociations avec le FMI étaient complexes car le Sri Lanka était désormais un État en faillite.

Les manifestants réagissent lorsqu’un obus lacrymogène tiré par la police atterrit à côté d’eux à Colombo samedi. (Amitha Thennakoon/Associated Press)

Le Sri Lanka a annoncé en avril qu’il suspendait le remboursement des prêts étrangers en raison d’une pénurie de devises étrangères. Sa dette extérieure totale s’élève à 66 milliards de dollars canadiens, dont elle doit rembourser 36 milliards de dollars d’ici la fin de 2027.

Des mois de manifestations ont pratiquement démantelé la dynastie politique Rajapaksa, qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies, mais est accusée par les manifestants de mauvaise gestion et de corruption. Le frère aîné du président a démissionné de son poste de Premier ministre en mai après de violentes manifestations l’ayant amené à chercher refuge dans une base navale.

Il a ensuite emménagé dans une maison à Colombo, mais on ignore où se trouve le président.