L’opposition sri-lankaise espère installer un nouveau gouvernement dans la tourmente

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Les partis politiques de l’opposition sri-lankaise se réuniront dimanche pour convenir d’un nouveau gouvernement un jour après que le président et le Premier ministre du pays ont proposé de démissionner au cours de la journée la plus chaotique du pays depuis des mois de troubles politiques, les manifestants prenant d’assaut les deux les maisons des fonctionnaires et incendiant l’un des bâtiments dans une colère contre la crise économique du pays.

Les manifestants qui ont pris d’assaut la résidence officielle du président, son bureau et la résidence officielle du Premier ministre samedi y ont passé la nuit, affirmant qu’ils resteront jusqu’à la démission officielle des dirigeants.

Le législateur de l’opposition, MA Sumanthiran, a déclaré que tous les partis d’opposition combinés pourraient facilement rassembler les 113 membres nécessaires pour afficher une majorité au Parlement, après quoi ils demanderont au président Gotabaya Rajapaksa d’installer le nouveau gouvernement, puis de démissionner.

Il a déclaré que les parties espéraient parvenir à un consensus dimanche.

Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a déclaré qu’il quitterait ses fonctions une fois qu’un nouveau gouvernement serait en place, et quelques heures plus tard, le président du Parlement a déclaré que Rajapaksa se retirerait mercredi. La pression sur les deux hommes avait augmenté alors que la crise économique déclenchait de graves pénuries d’articles essentiels, laissant les gens lutter pour obtenir de la nourriture, du carburant et d’autres nécessités.

Si le président et le Premier ministre démissionnent, le président Mahinda Yapa Abeywardena prendra la relève en tant que président temporaire, conformément à la constitution.

Des milliers de manifestants sont entrés samedi dans la capitale Colombo et ont envahi la résidence fortifiée de Rajapaksa. Des vidéos et des images montraient des foules en liesse éclaboussant dans la piscine du jardin, allongées sur des lits et utilisant leurs caméras de téléphone portable pour capturer le moment. Certains ont fait du thé ou ont utilisé la salle de sport tandis que d’autres ont publié des déclarations depuis une salle de conférence exigeant que le président et le Premier ministre partent.

Il n’était pas clair si Rajapaksa était là à l’époque, et le porte-parole du gouvernement Mohan Samaranayake a déclaré qu’il n’avait aucune information sur les mouvements du président.

Même si Wickremesinghe et Abeywardena ont déclaré dans leurs discours qu’ils avaient parlé avec le président, ils n’ont rien dit sur son sort.

Les manifestants ont ensuite fait irruption dans la résidence privée du Premier ministre et y ont mis le feu, a déclaré le bureau de Wickremesinghe. Il n’était pas clair s’il était là lorsque l’incursion s’est produite et le porte-parole du Premier ministre n’a pas pu être joint pour commenter.

Le pays compte sur l’aide de l’Inde et d’autres pays alors que les dirigeants tentent de négocier un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international. Wickremesinghe a déclaré récemment que les négociations avec le FMI étaient complexes car le Sri Lanka était désormais un État en faillite.

Le Sri Lanka a annoncé en avril qu’il suspendait le remboursement des prêts étrangers en raison d’une pénurie de devises étrangères. Sa dette extérieure totale s’élève à 51 milliards de dollars, dont elle doit rembourser 28 milliards de dollars d’ici la fin de 2027.

Des mois de manifestations ont pratiquement démantelé la dynastie politique Rajapaksa, qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies, mais est accusée par les manifestants de mauvaise gestion et de corruption. Le frère aîné du président a démissionné de son poste de Premier ministre en mai après de violentes manifestations l’ayant amené à chercher refuge dans une base navale.

Krishan Francis, Associated Press