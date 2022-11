L’opposition se poursuit concernant les plans de réaménagement de l’ancien site du poste de police à St. Charles – section locale de Shaw

Les résidents continuent d’exprimer leur opposition à deux propositions de réaménagement de l’emplacement de l’ancien poste de police le long de la rivière Fox à St. Charles.

“Nous pensons que les deux propositions qui restent sur la table, à savoir la proposition de développement Frontier et la proposition Murphy, devraient être rejetées”, a déclaré Mike Kanute lors de la réunion du comité des opérations gouvernementales du conseil municipal de St. Charles lundi. « Il ne semble pas logique de laisser ces deux propositions languir. Je pense que cela crée de la confusion. Cela éveille les soupçons et franchement, plus ces propositions restent longtemps, plus les informations deviennent obsolètes et obsolètes. Je demanderais donc respectueusement qu’ils soient retirés de toute considération ultérieure.

Sa femme, Eileen Kanute, a lancé une pétition en ligne contre les projets de Frontier Development. Plus de 700 personnes ont signé la pétition, qui s’oppose à la proposition pour plusieurs raisons, notamment que la proposition est trop grande pour le bord de la rivière et que la circulation dense submergera les quartiers environnants et la rue Main.

En plus de la pétition en ligne, elle a déclaré que les habitants avaient signé des pétitions papier exprimant leur opposition aux propositions. Elle fait partie d’un groupe appelé Citoyens pour un développement responsable.

“Notre papier en ligne et plus de 1 200 aujourd’hui”, a déclaré Eileen Kanute dans un e-mail vendredi. “C’est en seulement un mois après avoir fait passer le mot.”

Le groupe a un site internet, savestcriverfront.com.

L’ancien commissariat Saint-Charles.

(Sandy Bresner)

D’autres résidents présents à la réunion ont également demandé que les deux propositions soient retirées de l’examen.

« Je suis sûr que nous prendrons tout cela en délibéré », a déclaré Ron Silkaitis, conseiller municipal du 1er quartier, président du Comité des opérations gouvernementales, en réponse à leurs commentaires. « Et nous partirons de là. Je n’ai pas de réponse pour vous pour le moment.

La mairesse de St. Charles, Lora Vitek, a récemment déclaré qu’elle prévoyait de revoir le processus de réaménagement au printemps. La discussion de deux plans conceptuels pour le site a été abandonnée lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal du 14 novembre.

Les résidents de St. Charles ont rempli les salles du conseil municipal le 10 octobre pour entendre parler de deux propositions de réaménagement de l’ancien site du poste de police de St. Charles. Lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal, Murphy Development Group et Frontier Development, basés à Chicago, qui ont participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles, ont présenté leurs plans pour le terrain.

Murphy Development Group propose de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans. (Photo fournie par Frontier Development)

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville un financement par augmentation d’impôt allant jusqu’à 20 millions de dollars et un financement de partage des revenus fourni par la ville.

Vitek a déclaré que la ville avait reçu des commentaires positifs et négatifs sur les deux propositions.

“Le conseil municipal pense que certaines questions valables ont été soulevées lors des discussions publiques lorsque les concepts ont été présentés”, a déclaré Vitek dans un e-mail. « Je prends le temps de demander au personnel d’approfondir les questions telles que le stationnement, la circulation et l’utilisation de la rivière. Bien que cela puisse ralentir un peu le processus, je pense que la recherche et l’examen supplémentaires sont importants pour le réaménagement réussi du site.