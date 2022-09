L’opposition « se moquera de nous »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a averti que l’opposition “rirait” à ses côtés après avoir subi un martèlement 4-1 aux mains de Naples lors de son match d’ouverture du groupe A de la Ligue des champions mercredi.

Liverpool a été dominé en première mi-temps et est entré à la mi-temps 3-0 après des buts de Piotr Zielinski, Andre-Frank Zambo Anguissa et Giovanni Simeone.

L’équipe de Klopp a eu la chance de ne pas concéder plus de buts avant la pause après qu’Alisson ait sauvé le penalty de Victor Osimhen. Napoli a marqué un quatrième but deux minutes après le début de la seconde mi-temps avant Luis Díaz attrapé une grève de consolation.

Liverpool affrontera les Wolves samedi en Premier League et Klopp a déclaré que l’équipe de Bruno Lage aurait apprécié son humiliation en Europe.

L’équipe de Jurgen Klopp a subi sa pire défaite en Ligue des champions à Naples. Getty Images

“Il semble un peu que nous devions nous réinventer”, a déclaré Klopp à BT Sport dans son interview d’après-match. “Il manque beaucoup de choses, et ce qui est amusant, c’est que nous devons le faire au milieu d’une campagne de Premier League et de Ligue des champions.

“Dans trois jours, nous jouerons contre les Wolves, et s’ils ont vu le match ce soir, ils ne pourront probablement pas s’arrêter de rire. Ils diront que c’est un moment parfait [to play Liverpool]. Je dirais que c’est un moment parfait. Mais nous devons essayer de trouver une configuration pour être bien meilleurs dans à peu près tout.”

Interrogé sur ce qui n’allait pas avec son équipe, Klopp a répondu: “Tout [wrong] est évident, mais pourquoi c’est arrivé, je ne peux pas répondre maintenant, laissez-moi y réfléchir. C’est un cookie vraiment difficile à prendre, mais je dois le prendre.”



Cette saison, Liverpool a également perdu contre Manchester United en Premier League et fait match nul avec Fulham, Crystal Palace et Everton. .

Dans la chaleur du sud de l’Italie, cependant, Liverpool a produit sa pire performance de la campagne, avec même un manque de pression de base en défense et au milieu de terrain.

“C’est vraiment difficile à encaisser, ce n’est pas si difficile à expliquer quand on regarde le match”, a déclaré Klopp. “OK, tout d’abord, Naples a fait un très bon match, nous non, c’est la première explication de la défaite.

“Ils ont marqué un penalty et en ont raté un autre, mais les deux prochains buts, nous avons servi sur une plaque et nous devrions mieux défendre. Nous n’étions pas compacts défensivement ou offensivement. Jusqu’à Thiago [Alcantara] entré sur le terrain, je ne me souviens pas d’une situation de contre-pression, nous étions trop larges.”

L’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a également critiqué l’approche de Liverpool pendant le match et a déclaré à CBS : “C’est embarrassant. C’est vraiment le cas.

“J’ai dit avant que ce soit des trucs d’enfants et c’est le gros problème avec Liverpool en ce moment.”