L’alliance AUR a été créée il y a tout juste un an sous la direction qui milite contre les mariages homosexuels et soutenait les religieux de l’Église orthodoxe qui ont défié les restrictions pandémiques en Roumanie pour organiser des cérémonies religieuses. Mais il s’est étonnamment bien comporté parmi les expatriés roumains, ayant pris la tête en Italie et se classant deuxième en Espagne et en France.