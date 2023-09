L’opposition républicaine à l’aide à l’Ukraine s’accroît, menaçant les fonds alors que la guerre fait rage

WASHINGTON — Les divisions républicaines croissantes sur la poursuite de l’aide américaine à l’Ukraine menacent les chances que le Congrès adopte des fonds supplémentaires pour aider le pays à défendre sa souveraineté contre une incursion russe.

Malgré les larges majorités bipartites à la Chambre et au Sénat en faveur du maintien du financement, cette question est devenue un point de friction central dans la lutte contre la fermeture imminente du gouvernement. Et les espoirs s’estompent à la Chambre, contrôlée par le Parti républicain, où le président Kevin McCarthy, républicain de Californie, fait face à une pression croissante de la part des partisans de la ligne dure qui veulent suspendre l’aide à l’Ukraine et menacent de le renverser s’il ne parvient pas à répondre à leurs demandes.

Un amendement Le projet de loi sur le financement de la défense du représentant Matt Gaetz, R-Fla., visant à interdire toute assistance militaire à l’Ukraine, a remporté mercredi 93 voix républicaines, alors que 126 républicains et les 213 démocrates ont voté contre. C’est à partir de 70 républicains qui a voté pour un mesure similaire par Gaetz en juillet.

Un séparé amendement par le représentant Andy Biggs, R-Arizona, visant à réduire de 300 millions de dollars l’aide aux armements à l’Ukraine – une allocation qui est le statu quo depuis l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014 – a obtenu 104 voix du Parti républicain, avec 117 républicains rejoignant 213 démocrates pour votez contre.

Les deux amendements ont échoué suite à des votes déséquilibrés, mais les opposants du Parti Républicain ont réussi à convaincre les dirigeants de supprimer le financement de l’Ukraine et d’essayer de toute façon de l’adopter comme un projet de loi distinct. Leur résistance témoigne d’un populisme croissant au sein du parti, que certains républicains ont comparé à un nouvel isolationnisme qui remet en question la valeur de l’ordre mondial actuel et la nécessité d’empêcher une victoire russe en Ukraine.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a mis en garde McCarthy contre le fait de permettre à « un petit groupe de membres très extrémistes » d’outrepasser la volonté d’une majorité bipartite en matière d’aide à l’Ukraine.

«Si nous sommes contraints d’abandonner l’Ukraine par une poignée d’extrémistes qui semblent n’avoir aucune idée de la réalité du monde, nous en paierons le prix pour les années à venir. Comment le Président McCarthy peut-il laisser cela se produire ? » » a déclaré Schumer. « Comment peut-il laisser cela arriver ?

McConnell dit qu’une victoire russe aiderait la Chine

Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., est à la tête du parti républicain en faveur de la poursuite de l’aide à l’Ukraine. Il soutient qu’une victoire de la Russie profiterait au principal rival géopolitique des États-Unis, la Chine. Il a approuvé un projet de loi de financement à court terme qui accorderait environ 6 milliards de dollars d’aide économique et militaire américaine à l’Ukraine, alors que le Congrès continue de négocier un ensemble de mesures plus larges.

«Les Etats-Unis n’armentent pas l’Ukraine par charité. Nous soutenons une autre démocratie parce que c’est dans notre intérêt direct de le faire », a déclaré McConnell. «Les deux adversaires les plus puissants de l’Amérique ont noué une amitié sans limites. Si nous ne parvenons pas à aider l’Ukraine à arrêter la Russie dans son élan, il y a tout lieu de croire que la Russie et la Chine s’enhardiront toutes deux.»

La division républicaine est évidente sur la scène présidentielle, avec le favori du Parti républicain, Donald Trump, exhortant son parti à couper les fonds et accusant le président Joe Biden de donner la priorité à « l’Ukraine en premier » et « l’Amérique en dernier » lors d’un discours mercredi au Michigan. Certains de ses rivaux, notamment le gouverneur de Floride Ron DeSantis et Vivek Ramaswamy, ont également rejeté le financement de l’Ukraine lors du débat du GOP mercredi, tandis que d’autres, comme le sénateur Tim Scott, RS.C., Nikki Haley et Chris Christie ont appelé à sa poursuite.

Sentant un manque d’appétit parmi les Républicains de la Chambre pour approuver un projet de loi de financement temporaire du gouvernement auquel serait attachée une aide à l’Ukraine, les législateurs de la Chambre et du Sénat envisagent une solution de sortie pour inclure le financement du pays dans tout projet de loi qui maintiendrait le gouvernement ouvert.

Un groupe de républicains du Sénat s’est réuni jeudi matin avec la principale responsable du GOP du Sénat, Susan Collins du Maine, pour tracer une voie possible pour attacher des dispositions sur la sécurité des frontières au projet de loi de financement à court terme du Sénat dans l’espoir de convaincre les républicains de la Chambre qui s’y opposent. l’aide à l’Ukraine, ont déclaré plusieurs sénateurs présents dans la salle.

Le plan bipartisan du Sénat, dans sa forme actuelle, comprend 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et aucun financement ni proposition politique pour résoudre la crise des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

« S’ils veulent se concentrer sur l’Ukraine et non sur la frontière sud, je pense [Democrats’] les priorités sont à l’envers », a déclaré McCarthy aux journalistes cette semaine.

L’aide à l’immigration et à l’Ukraine doivent « aller de pair »

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., l’un des plus fervents partisans de l’aide à l’Ukraine au Sénat, a reconnu que l’ensemble du financement de ce pays déchiré par la guerre devra peut-être être abordé en dehors d’un projet de loi visant à financer le gouvernement. Mais Graham reste optimiste quant au fait que lier une proposition de sécurité aux frontières au projet de loi la rendrait plus acceptable pour les conservateurs de la Chambre.

« J’espère que cela maintiendra le gouvernement ouvert », a déclaré Graham. « Et puis nous faisons un complément pour assurer plus de sécurité à l’Ukraine. » Il a reconnu qu’un vote séparé serait nécessaire pour approuver la totalité de la demande de financement de 21 milliards de dollars de l’administration.

Pressé de savoir si cela enverrait un mauvais message aux alliés européens, Graham a répondu : « Pas vraiment ». Il a ajouté qu’un « financement solide pour l’Ukraine » et des « solutions solides à la frontière » doivent « aller de pair ».

Mais les efforts déployés à la dernière minute par les sénateurs républicains pourraient s’avérer infructueux, car les républicains les plus radicaux insistent sur le fait qu’ils ne soutiendront aucun projet de loi de financement du gouvernement, avec ou sans l’aide de l’Ukraine, à moins qu’il n’inclue des mesures d’immigration et le financement d’un mur frontalier.

« Nous ne bougeons pas », a déclaré le représentant Ralph Norman, RS.C., membre du House Freedom Caucus, à NBC News à propos de l’acceptation d’une proposition sans le projet de loi du GOP, connu sous le nom de Secure Our Border Act. « Si le Sénat le rejette, qu’ils ferment le gouvernement. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les républicains ont attendu plusieurs jours avant la date limite de fermeture pour entamer les négociations, Graham a répondu : « La sécurité des frontières est la clé de la Chambre. » Il a ajouté, en plaisantant : « Pourquoi attendez-vous pour étudier la veille de votre examen ? »

Un responsable de l’administration Biden a exprimé sa frustration face au manque de mouvement concernant le financement de l’Ukraine. « Il existe une forte majorité bipartite qui soutient la poursuite du financement de l’Ukraine », mais la Maison Blanche se montre « réaliste » quant à ses perspectives, a déclaré le responsable.

« Nous sommes toujours convaincus qu’à terme, le financement de l’Ukraine sera là et qu’il sera adopté », a déclaré le responsable. « Évidemment, plus cela dure, plus cela devient un problème. »

Le représentant Michael McCaul, R-Texas, président de la commission des relations étrangères, a déclaré que malgré le défi, il restait « optimiste » quant au transfert des fonds ukrainiens.

« Je pense que nous allons passer par des machinations politiques », a-t-il déclaré. « Mais à la fin, je crois que cela arrivera. »