L’opposition remporte les élections polonaises, selon les résultats des urnes – POLITICO

VARSOVIE — Les partis d’opposition polonais semblent avoir remporté une solide victoire aux élections générales du pays. Si les résultats se confirment, cela signifierait un changement radical à la fois en Pologne et dans l’UE, où l’actuel parti Droit et Justice (PiS) est en guerre. depuis huit ans avec Bruxelles, accusé de recul par rapport aux règles démocratiques du bloc.

Selon D’après un résultat des urnes publié immédiatement après la fin du vote dimanche à 21 heures, le PiS avait 36,8 pour cent de soutien, suivi par la Coalition civique centriste avec 31,6 pour cent, la Troisième Voie de centre-droit avec 13 pour cent, la Gauche avec 8,6 pour cent et l’extrême-droite. Confédération de droite avec 6,2 pour cent. En 2019, le PiS a remporté 43,6 % des voix. Le sondage a été réalisé par IPSOS et partagé avec les trois principales chaînes de télévision polonaises. Le sondage a une marge d’erreur de 2 pour cent.

Bien que le parti Droit et Justice soit arrivé premier en termes de soutien, il s’agit d’une victoire à la Pyrrhus puisque les trois principaux partis d’opposition obtiendraient la majorité des sièges sur les 460 membres du Parlement.

Le taux de participation était de 73 pour cent, selon le résultat des sondages à la sortie des urnes – un record.

C’est une défaite retentissante pour le PiS, au pouvoir depuis 2015.

Le parti a mobilisé toutes les ressources de l’État pour l’aider à gagner, et il a également été fortement soutenu par les médias d’État – qui sont fermement dans le camp du parti au pouvoir. Cependant, le PiS a été entravé par un nombre croissant de scandales, notamment des allégations selon lesquelles des fonctionnaires vendaient des visas contre des pots-de-vin. Huit années de tensions et de conflits sociaux, avec des luttes autour de l’avortement, de l’État de droit, des importations de céréales en provenance d’Ukraine et des relations épouvantables avec l’UE, qui a gelé le versement de milliards de dollars en raison de problèmes d’État de droit, ont également érodé le soutien au PiS.

Même un référendum de dernière minute comportant quatre questions tendancieuses destinées à donner une mauvaise image de l’opposition n’a pas réussi à galvaniser les électeurs du PiS ; le référendum n’a pas atteint le taux de participation de 50 pour cent nécessaire pour être pris en compte.

Le PiS semble prêt à remporter trop peu de sièges pour obtenir la majorité au Parlement, même s’il s’associe à la Confédération – qui a déclaré qu’il ne formerait pas de coalition avec le Droit et la Justice. Les trois autres partis se sont engagés à travailler ensemble pour évincer le PiS.

Selon les résultats des urnes, Droit et Justice remporteraient 200 sièges, la Coalition civique 163, la Troisième Voie 55, la Gauche 30 et la Confédération 12.

Les trois principaux partis d’opposition disposeraient de 248 sièges au Parlement, tandis que le PiS et la Confédération en auraient 212.

Résultat du choc

Le leader du PiS, Jarosław Kazcyński, a qualifié ce résultat de victoire pour son parti, mais a reconnu : « La question qui se pose à nous est de savoir si ce succès peut être transformé en un nouveau mandat pour notre gouvernement. Nous ne le savons pas pour l’instant, mais nous devons espérer et savoir que, que nous soyons au pouvoir ou dans l’opposition, nous réaliserons ce projet et ne laisserons pas la Pologne être trahie.»

Il a ajouté que son parti veillerait à ce que son programme ne soit pas abandonné.

Donald Tusk, le chef de la Coalition civique, était enthousiasmé par le résultat.

«Je n’ai jamais été aussi heureux de ma vie avec cette prétendue deuxième place, la Pologne a gagné, la démocratie a gagné. Nous les avons écartés du pouvoir», a déclaré l’ancien Premier ministre et président du Conseil européen dont le retour à la politique polonaise en 2021 s’est avéré crucial pour les espoirs de l’opposition.

« Nous créerons un bon nouveau gouvernement démocratique avec nos partenaires », a-t-il déclaré, dénonçant les huit dernières années de « mal ».

L’opposition a promis de reconstruire les relations en lambeaux avec l’UE.

« Le 15 octobre, la Pologne revient dans l’Europe », a déclaré Robert Biedron, l’un des dirigeants de la gauche.

Une fois le décompte des voix finalisé, la prochaine décision appartient au président Andrzej Duda, qui a déclaré que les présidents choisissent traditionnellement un membre du plus grand parti pour le nommer Premier ministre et prendre la première chance de former un gouvernement.

Celui que Duda choisirait aurait 14 jours pour former un gouvernement et tenter d’obtenir la majorité absolue lors d’un vote de confiance parlementaire. Si cet effort échoue, le Parlement nomme alors à son tour un Premier ministre.

L’élection a été marquée par l’une des campagnes les plus âpres de l’histoire démocratique de la Pologne.

Kaczyński a décrit l’opposition comme représentant une menace existentielle pour la nation. Il a accusé Tusk d’être de mèche avec Berlin et Bruxelles pour entraver l’indépendance de la Pologne et laisser entrer un flot de migrants en provenance de pays musulmans.

L’opposition a averti qu’un troisième mandat du PiS détournerait fermement la Pologne de la démocratie libérale en cimentant l’emprise du parti au pouvoir sur le système judiciaire, les médias et les entreprises d’État, faisant ainsi avancer la Pologne dans la direction de la démocratie illibérale de la Hongrie.

Le dépouillement des votes est désormais en cours dans tout le pays.

« Nous garderons un œil sur ces élections toute la nuit », a déclaré Tusk. « Comme vous le savez, des dizaines de milliers de personnes sont assises dans l’enceinte du commissariat. Ils regardent, plus personne ne nous volera ces élections. Nous garderons chaque vote.

Cet article a été mis à jour.