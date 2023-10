L’opposition polonaise pro-UE devrait obtenir la majorité, selon les résultats des sondages à la sortie des urnes

(Bloomberg) — L’opposition polonaise est en passe d’obtenir la majorité lors des élections de dimanche, a montré un sondage à la sortie des urnes, un bouleversement qui priverait les nationalistes au pouvoir d’un troisième mandat et ramènerait le pays dans le courant dominant européen.

La Plateforme civique sous l’ancien président du Conseil européen Donald Tusk a remporté 32% des suffrages, selon l’enquête Ipsos réalisée auprès des principaux diffuseurs du pays. L’alliance de la Troisième Voie détenait 13 %, contre 8,6 % pour le parti de Gauche, donnant aux trois groupes 248 sièges sur les 460 sièges de la chambre basse du Parlement.

Le taux de participation était estimé à 73 %, un record. Un scrutin prévu plus tard au petit matin a été retardé en raison de scènes de longues files d’attente dans les bureaux de vote jusque tard dans la nuit.

La victoire de l’opposition mettrait fin à une période tumultueuse dans les relations de la Pologne avec l’Union européenne, qui a retenu plus de 35 milliards d’euros (37 milliards de dollars) pour punir Varsovie pour avoir restreint l’indépendance des juges et des médias pendant huit années de règne de Droit et Justice. Le zloty a gagné après l’annonce du résultat.

« C’est la fin des temps difficiles, la fin du règne du droit et de la justice », a déclaré Tusk à ses partisans en liesse à Varsovie après l’annonce des résultats des urnes. « La Pologne a gagné, la démocratie a gagné. »

Le parti Droit et Justice au pouvoir a remporté le plus grand nombre de voix avec 37 %, un résultat qui lui donnerait en théorie la première chance de former une coalition. Mais cela s’avérera inutile tant que les alliés de Tusk disposeront d’une majorité de blocage. Un allié potentiel de Droit et Justice, le parti d’extrême droite Confédération, n’a obtenu que 6,2 % des voix.

Le leader de Droit et Justice, Jaroslaw Kaczynski, a qualifié le résultat de « victoire », tout en soulignant que la possibilité d’un troisième mandat pour les nationalistes était incertaine. « Nous ne le savons pas encore », a-t-il déclaré à ses partisans.

Lorsque Law & Justice est arrivé au pouvoir en 2015, la Pologne était considérée comme un modèle de la transformation post-communiste de l’Europe, mais depuis lors, elle a rassemblé des alliés au plus haut tribunal et a utilisé la télévision d’État pour diffuser la propagande gouvernementale.

Une victoire de Tusk marquerait également un changement dans le courant des forces populistes en Europe. Le Slovaque Robert Fico, ancien Premier ministre et allié du Premier ministre hongrois Viktor Orban, devrait revenir au pouvoir ce mois-ci après avoir remporté la campagne visant à mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine et à l’immigration.

La Pologne a été polarisée par une campagne électorale marquée par de violentes attaques personnelles entre Tusk et Kaczynski. Tusk a été accusé par le parti au pouvoir d’être trop proche de Moscou – et de suivre les ordres de Berlin.

Au sein du gouvernement, Tusk aurait du mal à unifier les partis dont les différences les empêchaient de se présenter sur une plateforme commune aux élections. Il affronterait également un chef de l’Etat, Andrzej Duda, ancien membre de Law & Justice, capable d’opposer son veto à la législation.

La politique monétaire serait également probablement affectée, puisque le gouverneur de la banque centrale, Adam Glapinski, entretient des liens étroits avec le parti au pouvoir et a été accusé le mois dernier de chercher à faire pencher la balance en réduisant les taux d’intérêt de manière démesurée avant le vote.

