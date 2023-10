L’opposition polonaise met un million de personnes dans la rue – POLITICO

VARSOVIE — L’opposition polonaise a organisé dimanche un énorme rassemblement à Varsovie et dans d’autres villes – auquel ont participé plus d’un million de personnes – mais l’ambiance à deux semaines des élections est plutôt sombre que triomphale.

En effet, le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) conserve une avance significative dans les sondages. Selon le sondage POLITICO, le PiS est à 38 pour cent tandis que la Coalition civique, le principal groupe d’opposition, est à 30 pour cent.

La marche du Million de cœurs convoquée par Donald Tusk, ancien Premier ministre à la tête de la Coalition civique, était censée remonter le moral des partisans de l’opposition et leur montrer que le PiS – au pouvoir depuis 2015 – peut être battu.

« L’impossible est devenu possible. Quand je vois cette mer de cœurs, quand je vois ces centaines de milliers de visages souriants, je sens que ce tournant dans l’histoire de notre patrie approche », a déclaré Tusk. dit la foule à Varsovie.

Mais l’ambiance parmi les milliers de personnes affluant au cœur de la capitale polonaise – dont beaucoup brandissaient des drapeaux polonais rouge et blanc ou bleu foncé de l’UE – était plus sobre.

« J’en ai assez du gouvernement de ces gens horribles qui détruisent mon pays », a déclaré Kalina de Nisau, vêtue d’une écharpe faite de drapeaux européens et polonais noués. « Mais je ne suis pas certain que cette marche changera le résultat. C’est très difficile. »

Pendant que Tusk et d’autres dirigeants du parti exhortaient la foule immense à Varsovie, les dirigeants du PiS étaient à Katowice, la capitale minière de la Pologne, pour mettre en garde contre les dangers qui attendaient la Pologne si Tusk et ses alliés gagnaient le 15 octobre.

Merkel et les migrants

« Si nous parvenons à battre [Civic Coalition] nous chasserons Tusk. Où? À Berlin, » annoncé Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a repris un thème populaire du PiS selon lequel Tusk est de mèche avec l’Allemagne pour paralyser la Pologne. Il a ensuite qualifié Tusk de « mari politique » de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

Il a également accusé Tusk d’avoir tenté d’organiser une vague de migrants illégaux vers l’UE, en brandissant une liasse de documents qui, selon lui, expliquaient le projet « noir sur blanc ». Le PiS tente d’éviter les répercussions d’un scandale croissant de pots-de-vin contre des visas, dans lequel les consulats polonais sont accusés de délivrer des visas de travail contre de l’argent liquide, ainsi que de délivrer un grand nombre de visas à des citoyens non européens.

L’Allemagne a renforcé la semaine dernière ses contrôles aux frontières avec la République tchèque et la Pologne afin de freiner l’afflux de demandeurs d’asile.

Le PiS a également minimisé l’ampleur de la marche de l’opposition – qui pourrait être la plus importante de l’histoire de la Pologne.

SONDAGE ÉLECTORAL AU PARLEMENT NATIONAL DE POLOGNE Pour plus de données de sondage provenant de toute l’Europe, visitez POLITIQUE Sondage des sondages.

Jarosław Kaczyński, le leader du PiS et dirigeant de facto de la Pologne, a dénoncé les « médias puissants » qui soutiennent Tusk pour avoir exagéré l’ampleur du rassemblement.

« Ils peuvent dire, par exemple, qu’il y avait aujourd’hui un million de personnes à Varsovie, comme l’a dit Tusk, même si les photos et les déclarations de la police indiquent qu’il y en avait 60 000 », dit Kaczyński. dit, citant une estimation non officielle de la police. Pendant le rassemblement, le parcours de la marche était long de 4 kilomètres et les rues et trottoirs à huit voies étaient bondés de monde.

Tusk a profité de la taille de la foule pour insister sur le fait qu’il manifestait une volonté de rompre avec le PiS, qui a connu des années de luttes acharnées avec Bruxelles au sujet d’accusations selon lesquelles il régresserait en matière d’État de droit et de démocratie grâce à des changements radicaux apportés au système judiciaire.

« Il ne s’agit pas ici de la plus grande manifestation politique de l’histoire européenne », Tusk dit. « L’Europe vit dans l’espoir que la Pologne redevienne un pays 100 pour cent européen, démocratique et libre. »

Mais une défaite du PiS dans deux semaines nécessitera un changement de fortune très rapide pour l’opposition. Dans le cas contraire, le PiS risque de devenir le parti le plus important et devra alors rechercher des partenaires pour former une coalition qui lui permettrait de briguer un troisième mandat de quatre ans sans précédent.

« Je ne suis pas très optimiste », a déclaré Katarzyna Osuch en marchant parmi la foule de gens à Varsovie. «Je pense que le PiS pourrait continuer à gouverner. … Je suis très déçu. »