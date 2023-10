L’opposition polonaise déclare victoire après que les sondages à la sortie des urnes montrent que les conservateurs au pouvoir ont perdu la majorité

Le chef de l’opposition polonaise Donald Tusk a déclaré le début d’une nouvelle ère pour son pays après que les partis d’opposition aient semblé avoir remporté suffisamment de voix lors des élections de dimanche pour évincer le parti nationaliste conservateur au pouvoir.

Ce parti, Droit et Justice, s’est disputé avec ses alliés et a été accusé d’érosion de l’État de droit dans son pays au cours de ses huit années au pouvoir. Il est apparu que les électeurs ont été mobilisés comme jamais auparavant, votant encore plus nombreux que lorsque le pays a évincé les autorités communistes en 1989.

Si le résultat prédit par les sondages à la sortie des urnes se confirme, le Droit et la Justice gagneront mais aussi perdront. Il a obtenu plus de sièges que n’importe quel autre parti, mais pas suffisamment pour être en mesure de diriger un gouvernement capable d’adopter des lois à l’Assemblée législative.

Selon les résultats des sondages Ipsos, Droit et Justice aurait obtenu 200 sièges. La Confédération d’extrême droite a obtenu 12 sièges, ce qui montre que le parti a reconnu être une défaite.

Il a également montré que trois partis d’opposition ont probablement remporté un total de 248 sièges au sein de la chambre basse du Parlement, le Sejm, qui compte 460 sièges. Le plus grand des groupes est la Coalition civique, dirigée par Tusk, ancien Premier ministre et ancien président de l’Union européenne.

Les partisans de Tusk célèbrent dimanche au siège du parti à Varsovie. (Petr David Josek/Associated Press)

« Je suis politicien depuis de nombreuses années. Je suis un athlète. Jamais de ma vie je n’ai été aussi heureux de prendre apparemment la deuxième place. La Pologne a gagné. La démocratie a gagné. Nous les avons chassés du pouvoir », a déclaré Tusk sous ses applaudissements. partisans.

« Ce résultat est peut-être encore meilleur, mais nous pouvons déjà dire aujourd’hui que c’est la fin de la mauvaise période, c’est la fin du règne du droit et de la justice », a ajouté Tusk.

Le leader de Droit et Justice, Jaroslaw Kaczynski, a reconnu le résultat ambigu. Il a déclaré à ses partisans présents à son siège que le résultat de son parti, avec près de 37 pour cent des voix, selon les résultats des sondages à la sortie des urnes, était un succès, ce qui en fait le parti qui a remporté le plus de voix lors de trois élections législatives consécutives.

« Nous devons avoir de l’espoir et nous devons aussi savoir que, que nous soyons au pouvoir ou dans l’opposition, nous mettrons en œuvre ce projet. [political] projet de diverses manières et nous ne permettrons pas que la Pologne soit trahie », a déclaré Kaczynski.

Jaroslaw Kaczynski, chef du parti conservateur au pouvoir en Pologne, est vu dimanche à Varsovie. (Kacper Pempel/Reuters)

Si le résultat se confirme et que Droit et Justice est le parti unique avec le plus de sièges, il aura alors la première chance de tenter de construire un gouvernement.

Il revient au président Andrzej Duda, allié du Droit et de la Justice, de faire appel à un parti pour tenter de former un gouvernement.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré sur Polsat News que Duda « confiera la mission de former le gouvernement au parti vainqueur et dans cette première étape, nous essaierons certainement de construire une majorité parlementaire ».

Les partisans du parti national-conservateur au pouvoir brandissent des drapeaux en regardant les résultats des élections sur un grand écran de télévision au siège du parti à Varsovie dimanche. (Sean Gallup/Getty Images)

Trois partis d’opposition, la Coalition civique de Tusk, la Troisième Voie et la Nouvelle Gauche, se sont présentés sur des listes distinctes mais avec les mêmes promesses de chercher à évincer le Droit et la Justice et à rétablir de bons liens avec l’Union européenne.

Wlodzimierz Czarzasty, leader du parti de gauche, s’est engagé à travailler avec les autres pour « créer un gouvernement démocratique, fort, raisonnable et prévisible ».

Katarzyna Pelczynska-Nalecz, responsable de la campagne électorale de Troisième Voie, a qualifié cette journée de « grand jour pour notre démocratie ».

Les partisans du parti polonais La Troisième Voie célèbrent dimanche les résultats des urnes à Varsovie. (Getty Images)

« Nous sommes très satisfaits et pleins d’espoir que les choses iront bien mieux en Pologne dans les jours, mois et années à venir », a-t-elle déclaré.

Les votes étaient toujours en cours de dépouillement et la commission électorale de l’État a déclaré qu’elle s’attend à avoir les résultats définitifs d’ici mardi matin.

Droits des LGBT, Ukraine et questions clés sur l’avortement

L’enjeu est la santé de l’ordre constitutionnel du pays, sa position juridique sur les droits LGBTQ+ et l’avortement, ainsi que les alliances étrangères d’un pays qui a été un allié crucial de l’Ukraine après le lancement de l’invasion à grande échelle de la Russie.

Le militant des droits LGBTQ+ Bart Staszewski a qualifié cela de la fin d’un « cauchemar » pour lui-même en tant qu’homosexuel et pour les autres.

« Ce n’est que le début de la reconquête de notre pays. Le combat est à venir mais nous respirons de l’air frais aujourd’hui », a déclaré Staszewski.

Un électeur a voté dimanche dans un bureau de vote à Varsovie. (Alexandre Szmigiel/Reuters)

La militante écologiste Dominika Lasota s’est montrée émue de soulagement, affirmant que « nous avons notre avenir ».

Le droit et la justice ont érodé les freins et contrepoids pour obtenir davantage de contrôle sur les institutions de l’État, notamment les tribunaux, les médias publics et le processus électoral lui-même.

Au cours de la campagne, de nombreux Polonais ont décrit ce vote comme le plus important depuis 1989, lorsqu’une nouvelle démocratie était née après des décennies de communisme.

Les électeurs font la queue dimanche devant un bureau de vote à Varsovie. (Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images)

Le taux de participation dimanche semble être encore plus élevé que les 63 pour cent des électeurs qui se sont rendus aux élections de 1989 qui ont conduit à l’éviction des communistes.

« Il semble que nous ayons battu un record », a déclaré Sylwester Marciniak, président de la commission électorale de l’État.

Malgré de nombreuses incertitudes à venir, ce qui semblait certain, c’est que le soutien au parti au pouvoir a diminué depuis les dernières élections de 2019, où il a remporté près de 44 % des voix, sa popularité étant ébranlée par une inflation élevée, des allégations de copinage et des querelles avec les alliés européens.

Les agents électoraux distribuent dimanche les bulletins de vote aux électeurs dans un bureau de vote à Varsovie. (Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images)

Si le résultat se maintient, cela marquera une défaite cuisante pour un parti au pouvoir qui a adopté des politiques de division dans son pays, faisant souvent adopter des lois sans essayer de parvenir à un consensus.

D’autres voient des menaces économiques dans la manière dont le parti a gouverné et estiment que les dépenses sociales élevées ont contribué à alimenter l’inflation.

Il existe également un niveau élevé de propriété de l’État dans l’économie polonaise et le parti au pouvoir a mis en place un système de clientélisme, distribuant des milliers d’emplois et de contrats à ses loyalistes.

Un petit groupe de personnes se rassemble dimanche devant le Parlement polonais à Varsovie. (Sean Gallup/Getty Images)

Un changement politique pourrait permettre à l’UE de débloquer des milliards d’euros de financement retenus en raison de ce qu’elle considère comme une érosion démocratique.

Le sort des relations entre la Pologne et l’Ukraine était également en jeu. Le parti de la Confédération a fait campagne sur un message anti-Ukraine, accusant le pays de manquer de gratitude envers la Pologne pour son aide dans la guerre russe. Sa mauvaise performance sera un soulagement pour Kiev.

Environ 29 millions de Polonais âgés de plus de 18 ans avaient le droit de voter. Ils ont choisi 460 membres de la chambre basse, ou Sejm, et 100 membres du Sénat pour un mandat de quatre ans.

Un référendum sur la migration, l’âge de la retraite et d’autres questions a eu lieu simultanément. Certains opposants au gouvernement ont appelé les électeurs à boycotter le référendum.

Plus de 31 000 bureaux de vote ont fonctionné dans toute la Pologne, tandis qu’il y en avait plus de 400 à l’étranger. Signe de l’émotion suscitée par le vote, plus de 600 000 Polonais se sont inscrits sur les listes électorales à l’étranger.

Les partis individuels doivent obtenir au moins cinq pour cent des voix pour remporter des sièges au Parlement, tandis que les coalitions ont besoin d’au moins huit pour cent des voix.