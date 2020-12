Le politicien de l’opposition vénézuélienne Henrique Capriles a exhorté la nouvelle administration Biden à interrompre les efforts américains pour installer le président par intérim autoproclamé Juan Guaido comme occupant légitime du bureau du président Nicolas Maduro.

L’administration du vainqueur de l’élection présidentielle américaine, Joe Biden, «doit comprendre» que les efforts pour soutenir Guaido malgré le déclin du soutien, même parmi l’opposition vénézuélienne, sont «épuisé, »Et qu’il«ne peut pas donner une continuité au statu quo», A déclaré Capriles à la BBC lors d’une interview mercredi.

Il a appelé Washington et l’UE à aider l’opposition à Caracas « lutter pour des conditions électorales équitables”Après le vote de ce mois-ci, le parti PSUV au pouvoir de Maduro a confié le contrôle même de l’Assemblée nationale, ancien bastion de l’opposition. Comme en 2018, la plupart des opposants ont boycotté le vote, laissant une large voie à la victoire pour Maduro.

Capriles a remis en question la sagesse du plan post-électoral de Guaido, qui verrait le « président par intérim»Et ses partisans à l’Assemblée continuent de s’accrocher à leurs titres même après la fin de leur mandat de cinq ans le mois prochain. Tel que « précédent compliqué« De ne pas tenir compte des résultats électoraux »ouvrir la porte à Maduro en disant qu’il prolongera son gouvernement sans tenir d’élections», A souligné Capriles – apparemment oublier que ne pas tenir compte des résultats des élections était précisément la façon dont Guaido s’est déclaré«président par intérim. »

Tandis que Capriles, qui s’est présenté lui-même deux fois à la présidence avant qu’il ne soit interdit de briguer le poste, a insisté sur le fait qu’il était un « croyant en l’unité de [Venezuela]», A-t-il déploré le manque de leader compétent de l’opposition, se plaignant de l’existence«personne qui est un patron« Pour contrer Maduro – juste »de pures platitudes»Et des discours vides de la part de Guaido.

Il a eu des mots particulièrement durs pour Donald Trump, accusant le président américain «d’utiliser» le «Crise vénézuélienne”Pour renforcer le soutien des électeurs en Floride, qui abrite une grande communauté d’émigrés cubains et vénézuéliens avec une haine brûlante pour le socialisme. Les Vénézuéliens ont été trompés par le soutien de Trump à Guaido, a expliqué Capriles, décrivant ses compatriotes se comportant fanatiquement à propos de Trump.jusqu’à ce qu’ils perdent la rationalité, comme s’il était un dieu. »

Capriles a perdu patience face à l’incapacité de Guaido à prendre le pouvoir il y a des mois, jurant en septembre d’offrir aux Vénézuéliens mécontents du gouvernement de Maduro la possibilité de voter plutôt que de boycotter un autre vote. Il a exhorté l’opposition à arrêter « jouer au gouvernement sur Internet»Et a juré de lutter pour des élections justes plutôt que de les boycotter entièrement – un plan qui ne s’est jamais concrétisé. Néanmoins, il a fortement laissé entendre lors de l’interview de la BBC qu’il était l’homme qui dirigeait l’opposition, insistant sur le fait que même s’il n’avait jamais été pauvre, il « compris » la pauvreté.

Depuis qu’il s’est onction président par intérim l’année dernière, Guaido a attiré le soutien des États-Unis et de ses alliés, mais n’a lamentablement pas réussi à convaincre l’armée vénézuélienne et d’autres éléments clés de Caracas de se joindre à ses tentatives de coup d’État terne. Capriles a grondé le chef de l’opposition pour ces efforts ratés, notant que «ça coûte cher»Pour ce qui ne représentait guère plus qu’un coup de publicité.

Les États-Unis ont déclaré le vote de dimanche du Venezuela « fraude électorale»- une désignation quelque peu ironique étant donné la bataille en cours sur les résultats des élections à Washington. Maduro a rejeté la déclaration, déclarant que le Venezuela est «la colonie de personne. »

