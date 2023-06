L’opposition mène une marche anti-gouvernementale le jour symbolisant les réalisations démocratiques de la Pologne

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le plus grand parti d’opposition de Pologne mène dimanche une marche destinée à mobiliser les électeurs contre le gouvernement de droite, qu’il accuse d’éroder la démocratie et de suivre la Hongrie et la Turquie sur la voie de l’autocratie.

Donald Tusk, l’ancien Premier ministre du pays, a appelé les Polonais à marcher avec lui pour l’avenir de la nation. Son parti et les responsables de la sécurité ont prédit que des dizaines de milliers de personnes se joindraient à la manifestation.

Les médias non alignés sur le gouvernement ont déclaré qu’il pourrait s’agir de l’une des plus grandes manifestations de la Pologne post-communiste.

Les partisans de la marche ont averti que les élections de cet automne pourraient être la dernière chance d’arrêter l’érosion de la démocratie sous le parti au pouvoir, Droit et Justice.

Au pouvoir depuis 2015, Law and Justice a trouvé une formule populaire, combinant des dépenses sociales plus élevées avec des politiques socialement conservatrices et un soutien à l’église dans la nation majoritairement catholique.

Cependant, les critiques avertissent depuis des années qu’il annule bon nombre des réalisations démocratiques des années 1980.

Même le gouvernement des États-Unis est intervenu à des moments où il a estimé que le gouvernement érodait la liberté de la presse et la liberté universitaire dans le domaine de la recherche sur l’Holocauste.

Les critiques soulignent principalement la prise de contrôle progressive par le parti de la majeure partie du système judiciaire ainsi que son utilisation des médias d’État pour une propagande musclée utilisée pour ternir les opposants. Il a également exploité l’animosité contre les minorités, en particulier les personnes LGBTQ, dont la lutte pour les droits est décrite comme une menace pour les familles et l’identité nationale. Une répression du droit à l’avortement a déclenché des manifestations de masse.

La marche a lieu à l’occasion du 34e anniversaire des premières élections démocratiques de 1989, après que la Pologne est sortie de décennies de régime communiste. Ce sera un test pour la Plateforme civique de Tusk, un parti centriste et pro-européen qui traîne dans les sondages derrière Droit et Justice, mais qui semble en passe de gagner plus de soutien après l’adoption d’une loi controversée.

La loi permet la création d’une commission chargée d’enquêter sur l’influence russe en Pologne. Les critiques soutiennent que la commission aurait des pouvoirs inconstitutionnels, y compris la capacité d’exclure des fonctionnaires de la vie publique pendant une décennie. Ils craignent qu’il ne soit utilisé par le parti au pouvoir pour retirer Tusk et d’autres opposants de la vie publique.

Au milieu du tumulte en Pologne et des critiques des États-Unis et de l’UE, le président Andrzej Duda, qui a signé la loi lundi, proposait déjà des amendements vendredi.

Certains Polonais disent que cela pourrait ressembler aux enquêtes de Joseph McCarthy, le sénateur américain dont la campagne anti-communiste au début des années 1950 a conduit à l’hystérie et à la persécution politique.

Cette crainte a été soulignée le week-end dernier lorsqu’un journaliste a demandé au chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, s’il faisait toujours confiance au ministre de la Défense à propos d’un missile russe tombé en Pologne en décembre.

« Je suis obligé … de vous considérer comme un représentant du Kremlin », a déclaré Kaczynski au journaliste. « Parce que seul le Kremlin veut que cet homme cesse d’être ministre de la Défense nationale. »

L’employeur du journaliste, TVN, l’a qualifiée de dernière attaque contre les médias indépendants.

Paradoxalement, les plans de la nouvelle commission semblaient mobiliser un plus grand soutien pour Tusk.

Tusk, qui est également un ancien président du Conseil de l’UE, avait appelé à la marche il y a quelques semaines, exhortant les gens à manifester « contre les prix élevés, le vol et les mensonges, pour des élections libres et une Pologne européenne démocratique ». L’accueil a été mitigé.

Au départ, certaines personnalités de l’opposition prévoyaient de rester à l’écart. Mais après que Duda a signé la loi, d’autres dirigeants de l’opposition ont annoncé qu’ils se joindraient à eux.

Law and Justice a cherché à décourager la participation à la marche avec un spot vidéo utilisant Auschwitz comme thème – attirant les critiques du musée d’État qui préserve le site.

La Pologne devrait organiser des élections générales en octobre, mais aucune date n’a encore été fixée.

Vanessa Gera, L’Associated Press